Talleres fue más, pero no pudo con San Lorenzo: 0-0 en el Kempes

En un partido parejo pero con mejores intenciones del local, la “T” tuvo más la pelota y llegó más, pero no pudo quebrar al Ciclón. San Lorenzo se llevó un punto por el orden defensivo y por sostener el cero en un tramo final de presión.

Talleres y San Lorenzo igualaron 0-0 este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Fue un encuentro de ritmo cambiante: el local tuvo más iniciativa y acumuló aproximaciones, pero le faltó precisión en los últimos metros para transformar el dominio en gol.

En el desarrollo, Talleres se hizo cargo del partido con 55% de posesión y mayor volumen ofensivo, mientras San Lorenzo apostó a un bloque más compacto, con salidas rápidas cuando recuperaba. En esa lógica, el empate se fue construyendo con un ida y vuelta moderado: la “T” insistió con remates y centros, y el Ciclón respondió con orden y alguna contra para sostener el cero.

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia. Talleres empujó un poco más, tuvo las llegadas más claras y terminó con 15 tiros al arco contra 10 de San Lorenzo, pero sin la puntada final para romper el resultado. El Ciclón, por su parte, se llevó un punto valioso desde lo táctico, en un partido sin expulsados y con poco margen de error.

Con el 0-0, Talleres quedó con 11 puntos y San Lorenzo llegó a 12 en la Zona A, en una tabla apretada donde cada empate deja la sensación de oportunidad perdida.