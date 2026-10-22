“Argentina, ya vamos”: León XIV ratificó su intención de viajar al país y crece la expectativa en Córdoba

Foto: Vatican News

El Pontífice respondió con esa frase al saludo de una pareja de argentinos en el Vaticano, después de la intervención quirúrgica que había generado incertidumbre sobre su gira sudamericana. Los últimos estudios médicos arrojaron resultados favorables y el cardenal Ángel Rossi aseguró que los preparativos para recibirlo el 10 de noviembre continúan sin interrupciones.

El papa León XIV volvió a expresar su intención de visitar la Argentina y renovó las expectativas por su próxima gira sudamericana, que incluye una jornada en Córdoba el martes 10 de noviembre. “Argentina, ya vamos”, respondió el Pontífice a una pareja de argentinos que lo saludó en la plaza de San Pedro, en un intercambio difundido este jueves que cobra especial importancia después de la operación pulmonar a la que fue sometido la semana pasada.

La frase fue registrada en un video difundido por Cadena 3, cuando todavía persistían algunos interrogantes sobre la realización del viaje debido a la recuperación del Papa.

La visita había sido anunciada oficialmente por la Santa Sede el 5 de agosto, con un itinerario que comprende Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Sin embargo, la intervención quirúrgica del 13 de octubre había abierto dudas sobre la posibilidad de mantener una agenda internacional tan exigente.

Las últimas novedades médicas y las expresiones del propio León XIV fortalecieron ahora las expectativas de que la gira se desarrolle según lo previsto.

Un parte médico favorable después de la operación

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el miércoles por la noche que los estudios definitivos realizados sobre el tejido extraído durante la intervención confirmaron que el Papa padecía un adenocarcinoma pulmonar localizado.

El comunicado fue firmado por Luigi Carbone, director de Sanidad e Higiene del Vaticano, y Stefano Margaritora, el cirujano que realizó la operación en el Policlínico Gemelli de Roma.

Según explicaron los especialistas, la evaluación oncológica posterior determinó que no será necesario ningún tratamiento adicional.

Durante la intervención del 13 de octubre se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Desde entonces, el Pontífice retomó progresivamente sus actividades públicas y participó nuevamente de encuentros con fieles en el Vaticano.

El resultado de los estudios representa una noticia favorable para la continuidad de su agenda, que contempla numerosos desplazamientos, celebraciones religiosas y encuentros institucionales durante los doce días de la gira.

Rossi aseguró que Córdoba continúa con todos los preparativos

También este jueves, el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, confirmó que la organización de la visita papal sigue adelante y transmitió optimismo respecto de la presencia de León XIV en la provincia.

En declaraciones a Cadena 3, Rossi contó que personas que mantuvieron contacto con el Papa durante los últimos días recibieron un mensaje similar al difundido esta mañana.

“Los que se han encontrado con él, incluso ayer y hoy, algunos lo han cruzado al Papa ahora que ya está de pie, y ha dicho ‘nos vemos en Córdoba’”, relató.

El cardenal explicó que todavía se aguarda la última ratificación del Pontífice después de su operación, pero aseguró que no existen indicaciones para modificar los preparativos.

“Se va trabajando arduamente, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo”, afirmó.

Rossi destacó además la coordinación entre el Vaticano, el Gobierno nacional y las autoridades provinciales para organizar las actividades previstas en Córdoba.

Según describió, la proximidad de la visita despierta una profunda expectativa entre los fieles, que se acercan a consultar por los preparativos y expresan su emoción ante la posibilidad de recibir al Papa.

Cómo será la visita de León XIV a Córdoba

De acuerdo con el itinerario publicado por la Santa Sede y la Arquidiócesis de Córdoba, el Pontífice llegará a la capital provincial el martes 10 de noviembre, a las 9, procedente de Buenos Aires.

La actividad central será una misa multitudinaria a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA, donde se espera la participación de fieles provenientes de distintos puntos de Córdoba y del país.

La programación difundida por la Arquidiócesis contempla además un recorrido en papamóvil por el predio para saludar a los asistentes.

A las 12:30 está previsto un saludo desde el balcón del Arzobispado de Córdoba, en el centro de la ciudad.

Por la tarde, a las 15:15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Su partida hacia Buenos Aires está programada para las 16:55.

La organización local también anunció una vigilia juvenil para el lunes 9 de noviembre, desde las 22, en el predio de FAdeA, como preparación para la celebración del día siguiente. El ingreso estará habilitado desde las 18.

Una visita histórica para la Argentina

León XIV tiene previsto llegar a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay. Durante su permanencia en el país desarrollará actividades en la capital federal, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar hacia Perú el miércoles 11.

La visita tendrá un significado especial: será la primera de un Pontífice a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país.

También representará un acontecimiento singular para Córdoba, que recibirá a un Papa después de casi cuatro décadas.

Para la Iglesia argentina, la gira tendrá además un fuerte valor simbólico por tratarse de la primera visita papal posterior al pontificado de Francisco, quien no llegó a regresar a su país natal durante los doce años en que estuvo al frente de la Iglesia católica.

Con los preparativos en marcha y un nuevo parte médico favorable, las palabras de León XIV renuevan la expectativa por un acontecimiento que movilizará a miles de fieles.

La cuenta regresiva para su llegada a Córdoba continúa, con la mirada puesta en el próximo 10 de noviembre.