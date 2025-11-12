La inflación de octubre fue del 2,3% y acumula 31,3% interanual

El Índice de Precios al Consumidor mostró una leve aceleración respecto de septiembre. Caputo destacó que se trata del nivel interanual más bajo desde 2018.

La inflación de octubre fue de 2,3%, según los datos oficiales difundidos este martes, y acumuló un incremento de 31,3% en los últimos doce meses, mientras que en lo que va del año el alza de precios alcanza el 24,8%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que el indicador refleja “dieciocho meses consecutivos de desaceleración interanual” y aseguró que la variación registrada en octubre es “la más baja desde julio de 2018”.

“La media móvil de seis meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo sostuvo que “el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal”. En esa línea, afirmó que los resultados “reflejan la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario”.

Rubros con mayores aumentos

La división con mayor suba en octubre fue Transporte (3,5%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en casi todas las regiones, salvo en Patagonia, donde predominó Vivienda y servicios básicos.

Las divisiones con menor variación fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de categorías, los precios estacionales lideraron el aumento con 2,8%, seguidos por los regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%).

Evolución reciente y proyecciones

El índice de septiembre había marcado 2,1%, y la tendencia muestra una leve aceleración en los últimos meses: 1,5% en mayo, 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre y 2,3% en octubre.

Por regiones, los valores más altos se registraron en Patagonia y el Gran Buenos Aires (2,4%), seguidos por Cuyo y la Región Pampeana (2,1%), el Noreste (2,2%) y el Noroeste (2,1%).

El Relevamiento de Expectativas del Banco Central (REM), que recoge las proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, había anticipado una inflación del 2,2% para octubre. Para los próximos meses prevé 1,9% en noviembre y 2% en diciembre, con una estimación anual del 29,6% para el cierre de 2025.