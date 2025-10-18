Dolor y pedido de justicia por la muerte de Diego Pérez en un accidente en Villa Carlos Paz

El joven trabajador municipal perdió la vida este sábado tras un violento choque en la esquina de San Martín y Vélez Sarsfield. Su primo, el presidente del Centro Vecinal Colinas, reclamó justicia en redes sociales.

Villa Carlos Paz vive horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Diego Pérez, vecino del barrio Colinas, quien murió este sábado por la mañana luego de un violento accidente vial ocurrido en la intersección de las avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, uno de los cruces más transitados de la ciudad.

El siniestro se produjo cerca de las 8:00, cuando el vehículo que conducía Pérez, un Volkswagen Gol gris, fue impactado de costado por otro automóvil similar que circulaba en sentido contrario, desde la autopista hacia el centro. El fuerte golpe provocó el vuelco del vehículo, que terminó sobre el cantero peatonal central.

El conductor fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Gumersindo Sayago, donde falleció poco después debido a las graves lesiones sufridas. Los tres ocupantes del otro vehículo resultaron con heridas leves. La Policía Judicial investiga la secuencia semafórica para determinar si alguno de los automóviles cruzó con luz roja.

“No pido olvido: pido justicia”

El trágico episodio generó una profunda conmoción en el barrio Colinas y en la comunidad carlospacense. En redes sociales, Juan Gabriel Pérez, primo de la víctima y presidente del Centro Vecinal Colinas, expresó su dolor y exigió justicia.

“No pido olvido: pido justicia. Porque tu nombre merece verdad y porque ninguna familia debe cargar con la impunidad. Prometo luchar para que se conozca la verdad y para que quienes te quitaron la vida respondan por ello”, escribió en un posteo.

Acompañó su mensaje con palabras de afecto hacia su primo, a quien definió como “una persona buena, trabajadora, con sueños y ganas de vivir”. También reclamó que “no puede ser que la vida de alguien valga tan poco”, y pidió terminar con la impunidad y la violencia vial.

El tránsito permaneció restringido varias horas mientras se realizaron las pericias. Vecinos y allegados a la familia se acercaron al lugar del siniestro para rendirle homenaje a la víctima, cuyo deceso provocó una honda tristeza en la ciudad.