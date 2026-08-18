Llaryora 2027 comenzó a mover fichas en Villa Carlos Paz: primera reunión para conformar una mesa promotora

El encuentro se realizó a fines de la semana pasada en El Panal y fue encabezado por Gustavo Brandán, responsable del armado territorial del oficialismo provincial. Participaron Mariana Caserio, Carlos Quaranta, Darío Ricardo y Fabricio Díaz, entre otros dirigentes. Fue una primera instancia enfocada exclusivamente en la construcción de la candidatura provincial de Martín Llaryora.

El oficialismo provincial comenzó a dar sus primeros pasos concretos en Villa Carlos Paz con la mirada puesta en 2027. A fines de la semana pasada se realizó en El Panal una reunión política destinada a avanzar en la conformación de una Mesa Promotora “Llaryora 2027” para la ciudad.

El encuentro fue encabezado por Gustavo Brandán, secretario General de Gobierno de la Provincia y uno de los dirigentes que tienen a su cargo el armado territorial de cara al próximo proceso electoral.

Participaron referentes de distintos sectores del peronismo y espacios vinculados al oficialismo provincial de Villa Carlos Paz, en una primera señal de organización alrededor de la figura del gobernador Martín Llaryora.

Entre los presentes estuvieron Mariana Caserio, vicepresidenta del ERSeP y presidenta del PJ Punilla; el concejal Carlos Quaranta, titular del PJ de Villa Carlos Paz; y Darío Ricardo, secretario gremial de UEPC.

También formó parte del encuentro Fabricio Díaz, actual secretario de Coordinación Territorial del Gobierno de Córdoba e intendente de Capilla del Monte en uso de licencia, quien trabaja dentro de la estructura política conducida por Brandán.

Una primera mesa enfocada en la candidatura provincial

La reunión tuvo un carácter inicial y exploratorio. Lo que sí quedó establecido es que esta primera etapa apunta específicamente a construir respaldo territorial para el proyecto de Llaryora de cara a la Gobernación en 2027.

La discusión sobre la elección municipal de Villa Carlos Paz, prevista para junio del año próximo, no formó parte de esta reunión y quedará para una instancia posterior.

Ese dato resulta central para interpretar el movimiento: la mesa que comenzó a gestarse no busca todavía resolver la oferta electoral local, sino consolidar una estructura de apoyo en la ciudad para la disputa provincial.

Una convocatoria que buscará ampliarse

Al tratarse del primer encuentro, tampoco trascendieron mayores definiciones políticas.

Los participantes acordaron realizar una nueva reunión dentro de aproximadamente 10 días, con la intención de convocar a más actores y ampliar la mesa.

La idea es incorporar otros dirigentes y sectores independientes de Villa Carlos Paz para darle mayor volumen territorial a la construcción.

Por ahora, entonces, el movimiento debe leerse como el comienzo de una organización política más amplia y no como el lanzamiento de una candidatura municipal.

Villa Carlos Paz dentro del mapa provincial

La temprana convocatoria muestra, de todos modos, que Villa Carlos Paz ocupa un lugar específico dentro de la estrategia provincial hacia 2027.

La ciudad concentra uno de los electorados más importantes de Punilla y aparece como un territorio que los principales espacios políticos ya comenzaron a mirar con atención.