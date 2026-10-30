Villa Carlos Paz: fin de semana con temperaturas agradables y alerta amarilla por tormentas

Las máximas rondarán los 25 grados entre viernes y domingo, con períodos de sol y nubosidad variable. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles tormentas fuertes durante la noche del sábado, mientras que la inestabilidad continuará al comenzar noviembre.

El último fin de semana de octubre y el comienzo de noviembre estarán marcados por temperaturas primaverales y condiciones meteorológicas inestables en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Los pronósticos anticipan tardes templadas a cálidas, con máximas cercanas a los 25 grados, pero también posibilidades de chaparrones y tormentas durante los tres días.

La mayor atención estará puesta en la noche del sábado, cuando regirá una alerta amarilla por tormentas que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

Este viernes 30 de octubre, cerca del mediodía, la temperatura rondaba los 23 grados, con cielo parcialmente nublado y períodos de sol. Para la tarde se espera una máxima cercana a los 25 grados, aunque la nubosidad podría aumentar y dar lugar a chaparrones o tormentas aisladas.

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran durante las primeras horas de la tarde, con una tendencia a mejorar hacia el atardecer. La noche presentaría condiciones más estables y una disminución progresiva de la nubosidad.

El sábado 31 comenzará con tiempo agradable y períodos de sol. La mínima se ubicará entre los 12 y 14 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 25 o 26 grados.

Sin embargo, la inestabilidad volverá a incrementarse después del mediodía, con posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas. El panorama podría complicarse hacia la noche, cuando se prevén fenómenos de mayor intensidad.

Alerta amarilla para la noche del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza al departamento Punilla, incluida Villa Carlos Paz, durante la noche del sábado.

Según la advertencia, el área podría ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las zonas comprendidas en el aviso se ubican entre 20 y 50 milímetros, con posibilidades de superar esos registros de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y extremar las precauciones en sectores próximos a ríos, arroyos y vados de las localidades serranas.

Domingo con temperaturas agradables, pero tiempo variable

El domingo 1 de noviembre mantendrá temperaturas similares a las del sábado, con una mínima cercana a los 13 o 14 grados y una máxima estimada entre 25 y 26 grados.

La madrugada podría presentar tormentas y precipitaciones, mientras que durante la mañana se esperan algunos mejoramientos y períodos de sol.

Hacia la tarde, sin embargo, volverían a aumentar las probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas. Algunos modelos meteorológicos anticipan lluvias de consideración en determinados sectores de las Sierras de Córdoba, por lo que será importante seguir la evolución de las condiciones durante el fin de semana.

El viento podría intensificarse durante los períodos de mayor inestabilidad, con ráfagas moderadas a fuertes.

De esta manera, el comienzo de noviembre encontrará a Villa Carlos Paz con temperaturas agradables, pero con un panorama meteorológico cambiante que podría condicionar las actividades al aire libre, especialmente desde la noche del sábado y durante parte del domingo.