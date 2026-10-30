Les robaron tres motos bajo amenazas en las 100 Curvas y la Policía logró recuperar dos

Tres personas fueron interceptadas por delincuentes en el sector del mirador de Villa Carlos Paz. Un operativo cerrojo permitió recuperar dos de los vehículos sustraídos, mientras los sospechosos lograron escapar.

Tres personas fueron víctimas de un robo en el sector del Mirador de las 100 Curvas, en Villa Carlos Paz, donde tres individuos las amenazaron y les sustrajeron sus motocicletas. Tras un amplio operativo policial, dos de los vehículos fueron recuperados, mientras que los presuntos autores lograron darse a la fuga.

El procedimiento comenzó cuando personal policial entrevistó a los damnificados, quienes relataron que habían sido interceptados por tres hombres que, mediante amenazas, les robaron una Honda Tornado 250 cc, una Hero Hunk 150 cc y una Benelli 302S.

Con las características aportadas, se desplegó un operativo cerrojo en la zona, con participación de efectivos de la Departamental Punilla, Policía Caminera y el Comando de Acción Preventiva (CAP) de La Calera.

Según se informó, el despliegue policial llevó a los sospechosos a abandonar dos de las motocicletas sustraídas en un espacio verde del sector, antes de escapar.

Finalmente, los efectivos lograron recuperar la Honda Tornado 250 cc y la Hero Hunk 150 cc, mientras que la Benelli 302S no fue localizada durante el procedimiento.