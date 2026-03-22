Villa Carlos Paz abre el ciclo Teatro x la Identidad Punilla con la obra “Absceso Familiar”

La propuesta se realizará este domingo en la Casa para la Memoria de la Coopi, con la presentación del grupo La Chela en escena y la participación de artistas locales en “Música x la memoria”. La actividad será con entrada gratuita.

La Casa para la Memoria de la Coopi será escenario este domingo de la inauguración del ciclo Teatro x la Identidad Punilla, una propuesta que combinará teatro, música y memoria en Villa Carlos Paz.

La actividad comenzará a las 20 en el espacio ubicado en Chacabuco 173, y tendrá como eje principal la presentación de la obra “Absceso Familiar”, a cargo del grupo La Chela en escena.

La jornada incluirá además la participación de artistas locales en el segmento “Música x la memoria”, en una convocatoria que busca reunir expresiones artísticas vinculadas a la identidad, la reflexión y la memoria colectiva.

Desde la organización invitaron a participar de “una noche de teatro, memoria e identidad”, en el marco de una propuesta con entrada gratuita.

La apertura de este ciclo se suma a las actividades culturales y conmemorativas que se desarrollan en la ciudad en la antesala del 24 de marzo, en un espacio especialmente ligado a la construcción de memoria y derechos humanos.