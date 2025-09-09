Valle Hermoso celebra la palabra con el 2° Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla”

El evento literario se desarrollará el 6 y 7 de octubre en el Hotel El Castillo, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la realización del Segundo Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla – Uniendo letras de la Argentina”, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre de 2025, de 11:00 a 17:30 horas, en el emblemático Hotel El Castillo.

Esta nueva edición busca consolidar un espacio de encuentro para la comunidad lectora y el mundo de la escritura, con una propuesta abierta y diversa que incluye:

📖 Exposición y venta de libros de autores locales y nacionales.

🎤 Ponencias a cargo de escritores invitados.

🛠️ Talleres de formación y creación literaria.

El encuentro se presenta como una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de la región, acercar a los vecinos a la literatura y generar vínculos entre autores, lectores e instituciones.

👉 La participación es libre y gratuita, con inscripción previa en el siguiente formulario: clic aquí.