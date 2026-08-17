Tres adolescentes heridos tras caer con un auto al río en Cosquín

Uno de los jóvenes debió ser rescatado del agua por efectivos policiales. Los tres ocupantes, de 17 años, fueron trasladados al Hospital Domingo Funes.

Tres adolescentes de 17 años resultaron con politraumatismos durante la madrugada de este lunes luego de que el automóvil en el que viajaban cayera al cauce del río, en la zona de la Costanera de avenida Aviador Castillo, en Cosquín.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:50. Por causas que se investigan, un Volkswagen Voyage en el que se trasladaban los tres jóvenes terminó dentro del cauce.

Tras el hecho, uno de los adolescentes debió ser rescatado del agua por efectivos policiales, quienes utilizaron técnicas de rescate acuático para ponerlo a resguardo.

Un servicio de emergencias médicas asistió a los tres ocupantes y les diagnosticó politraumatismos varios.

Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Domingo Funes para una mejor valoración y atención médica.

Las circunstancias que originaron el siniestro son materia de investigación.