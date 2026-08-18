Martes fresco y con nubes antes de un miércoles más templado en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá hoy una máxima cercana a los 15 grados, mientras que mañana la temperatura subirá hasta unos 18 grados, con mayor presencia de sol y sin lluvias previstas.

El tiempo comenzará a mostrar una recuperación entre este martes 18 y el miércoles 19 de agosto en Villa Carlos Paz. Después de una jornada todavía fresca y con abundante nubosidad, mañana aumentará la temperatura y aparecerán más momentos de sol.

Este martes 18 comenzó con registros bajos y mantendrá un ambiente fresco durante buena parte del día. El cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado, mientras que la máxima se ubicará alrededor de los 15°.

El viento soplará principalmente desde el sector sur, con intensidad moderada y ráfagas que podrían acercarse a los 30 km/h. No se esperan precipitaciones durante el resto de la jornada.

Para el miércoles 19 se prevé una madrugada fría, con una mínima estimada entre 4° y 5°, seguida por una tarde más agradable.

La máxima alcanzará alrededor de los 18°, con alternancia de nubes y sol. El viento será más leve, predominando desde el este, y las ráfagas se mantendrán por debajo de las previstas para este martes.

Así, el miércoles marcará una mejora moderada, con algunos grados más durante la tarde y condiciones más estables, aunque las primeras horas seguirán siendo frías en las Sierras de Córdoba.