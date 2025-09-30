“Somos Punilla”: dos días de literatura, talleres y presentaciones en Valle Hermoso

La segunda edición del encuentro literario tendrá lugar el 6 y 7 de octubre en el Hotel El Castillo, con ponencias, talleres, micrófonos abiertos y presentaciones de libros.

La Municipalidad de Valle Hermoso confirmó la 2° edición del Encuentro de Lectores y Escritores “Somos Punilla”, que se desarrollará el lunes 6 y martes 7 de octubre de 2025 en el Hotel El Castillo (Santa Teresa 933). La propuesta invita a vivir dos jornadas de intercambio, aprendizaje y celebración de la palabra escrita, con entrada libre y gratuita.

Actividades día por día

El lunes 6 de octubre la programación comenzará a las 11:00 con el acto de apertura acompañado por la Banda Municipal Ara Crucero Gral. Belgrano. Luego habrá un coffee break y la ponencia “Sembrando Patria” a cargo de Juana del Carmen Soria, seguida de un espacio de micrófono abierto.

Por la tarde, tras el receso, se dictarán talleres de fotografía en la narrativa (Analía Ortiz Raposo), “El cuerpo que escribe” (Melisa Molina Sarach) y haikus (Claudio Simiz). Posteriormente se realizará una puesta en común, la galería de escritores con presentación de libros y el cierre artístico con el Ballet Municipal Lampatu Mayu.

El martes 7 de octubre la jornada arrancará con la galería de escritores y presentaciones de libros, seguida de un coffee break. A media mañana, el periodista Néstor Pousa presentará su ponencia “Libros del Rock Argentino 1977-2025”. Luego, María Luisa Gisbert recitará “Romance de aquel hijo”, antes de un nuevo espacio de micrófono abierto y el receso del mediodía.

La tarde estará dedicada a talleres de escritura: “Escribir para peques y no tan peques” (Clara Moreira), “Cómo se gesta un cuento” (Mónica Sacco) e “Intertextualidad desde lo fantástico” (Adriana Molina Sarach). El cierre será con la puesta en común y la actuación del Coro Municipal Somos Canto.

La iniciativa busca consolidarse como un espacio literario de referencia en el Valle de Punilla, sumando voces, lecturas y propuestas creativas de la región y el país.