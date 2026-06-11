El Mundial levanta el telón: comienza la fiesta más grande del fútbol

La Copa del Mundo 2026 se pone en marcha este jueves con la ceremonia inaugural en México y el primer partido entre el seleccionado local y Sudáfrica. Argentina, vigente campeona, debutará el martes 16 de junio ante Argelia, desde las 22 horas.

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza el Mundial de Fútbol 2026, la cita que durante más de un mes volverá a ordenar rutinas, reuniones familiares, bares, escuelas, oficinas y conversaciones alrededor de una pelota.

La Copa del Mundo tendrá una edición inédita: por primera vez será organizada por tres países, con sedes en México, Estados Unidos y Canadá. También será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y una agenda que se extenderá hasta la final del 19 de julio, en Nueva York/Nueva Jersey.

El telón se levantará en el histórico Estadio Azteca, rebautizado para el torneo como Estadio Ciudad de México, con una ceremonia inaugural que comenzará a las 14:30 horas de Argentina. El espectáculo se realizará antes del primer partido del campeonato, que enfrentará a México y Sudáfrica desde las 16 horas.

La apertura tendrá un fuerte sello latino y mundialista. Entre las figuras anunciadas aparecen Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán la canción oficial del torneo, Dai Dai. También formarán parte del show artistas como J Balvin, Tyla, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Los Ángeles Azules.

La organización preparó una apertura distinta a la de otros mundiales. Como la competencia se jugará en tres países, habrá también ceremonias especiales en Canadá y Estados Unidos antes del debut de cada anfitrión. De esa manera, el arranque no quedará concentrado en una sola sede, sino que buscará reflejar la dimensión continental del torneo.

Más allá del despliegue artístico, el Mundial vuelve a encender algo que excede al fútbol. En cada edición aparece esa mezcla de ansiedad, superstición y memoria compartida: camisetas que salen del placard, cábalas que vuelven intactas, grupos de amigos que se rearman y familias que acomodan horarios para ver partidos que, durante unas semanas, parecen importar más que cualquier otra cosa.

Para Argentina, además, esta Copa tendrá un condimento especial. La Selección llega como defensora del título conseguido en Qatar 2022 y con Lionel Messi otra vez como emblema de un equipo que buscará sostener su lugar entre los grandes candidatos.

La actualidad de la Scaloneta invita a la ilusión. El equipo de Lionel Scaloni cerró la preparación con dos triunfos amistosos: primero venció 2 a 0 a Honduras y luego goleó 3 a 0 a Islandia. En ese último partido, el capitán volvió a sumar minutos, convirtió de penal y mostró buenas señales físicas antes del inicio de la competencia.

El cuerpo técnico, sin embargo, todavía debe resolver un punto sensible: el reemplazante de Leonardo Balerdi, desafectado por una lesión muscular en el sóleo derecho. Scaloni anticipó que se tomará unos días para definir el nombre que completará la lista mundialista.

Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será el martes 16 de junio, a las 22 horas de Argentina, frente a Argelia, en el Kansas City Stadium. Será el primer paso en la defensa de la corona.

Luego, la Selección enfrentará a Austria el lunes 22 de junio, a las 14 horas, en el Dallas Stadium. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio, a las 23 horas, ante Jordania, nuevamente en Dallas.

El nuevo formato también cambiará la dinámica del torneo. Con 12 grupos de cuatro equipos, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Después comenzará una fase eliminatoria más extensa, con ronda de 32avos de final antes de los cruces tradicionales.

El Mundial 2026 tendrá regresos, debuts y grandes historias por seguir. Será la primera Copa con selecciones que nunca habían llegado a esta instancia, como Jordania, Uzbekistán, Curazao y Cabo Verde, y también podría marcar el último gran baile mundialista de figuras que atravesaron una era completa del fútbol.

En Argentina, la ilusión volverá a tomar forma desde este mismo jueves, aunque la Scaloneta recién saldrá a la cancha la semana próxima. Hasta entonces, la Copa empezará a construir su clima: la música de la apertura, el primer silbatazo en México, los estadios llenos, los horarios marcados en agenda y esa sensación conocida de que, por unas semanas, el mundo se mira a través de una pelota.