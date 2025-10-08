Ramón Moyano presenta su novela Maldito Juramento en San Antonio de Arredondo

El escritor de Villa Carlos Paz compartirá su obra el viernes 18 de octubre a las 17 horas en el Paseo de Artesanos y Productores, acompañado por la Municipalidad de San Antonio de Arredondo.

El escritor Ramón Ernesto Moyano, vecino de Villa Carlos Paz, presentará su libro Maldito Juramento el viernes 18 de octubre a las 17 horas en el Paseo de Artesanos y Productores de Arredondo, ubicado sobre avenida Héroes de Malvinas entre Teniente Galvazzi y Teniente Manzotti. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo.

Reconocido por su compromiso con la cultura local, Moyano recibió en junio pasado un reconocimiento de la Legislatura de Córdoba por su trayectoria literaria y su aporte a la identidad regional.

La obra, que obtuvo el Primer Premio del Fondo Editorial 2023 otorgado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, fue publicada por “Del Fondo Editor” y presentada oficialmente durante la Primera Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, realizada en 2024.

Una novela con raíces históricas

Maldito Juramento es una novela histórica ambientada en los años posteriores a 1826, en el contexto de los conflictos entre los pueblos originarios y el ejército argentino. La trama se inicia con el ataque del coronel Rauch a las tolderías del cacique Petey, episodio que da origen a una historia atravesada por la pérdida, la memoria y la lucha por la dignidad.

El protagonista logra escapar de una estancia, pero es capturado y llevado a un fortín, donde permanece tres años prisionero. Su actitud heroica le valdrá finalmente la libertad, en una narración que combina rigor histórico, profundidad humana y una mirada crítica sobre los procesos fundacionales del país.