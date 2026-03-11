Presentarán en Villa Carlos Paz el libro “Primeras”, sobre las mujeres fotografiadas en la Argentina entre 1840 y 1870

La obra del investigador Carlos Vertanessian será presentada este sábado en el Centro Italiano y volverá a exponerse el lunes en el Salón Rizzutto. El libro reúne reproducciones de daguerrotipos y fotografías tempranas de mujeres retratadas en el país durante el siglo XIX.

Villa Carlos Paz será sede este sábado 14 de marzo de la presentación del libro Primeras, una publicación del ingeniero e investigador Carlos Vertanessian dedicada a las primeras mujeres fotografiadas en la Argentina entre 1840 y 1870.

La actividad se realizará a las 11.30 en el Teatrino del Centro Italiano, ubicado en la esquina de Libertad y Belgrano. Además, la presentación volverá a repetirse el lunes 16 de marzo a las 20 en el Salón Rizzutto, también en la ciudad.

La obra, impresa en alta calidad y en papel ilustración, incluye reproducciones de daguerrotipos y fotografías en papel realizadas en Buenos Aires y otras ciudades argentinas a distintas mujeres durante el siglo XIX. Entre ellas aparecen figuras reconocidas como Mariquita Sánchez de Thompson.

La publicación contó con el apoyo de Mecenazgo y Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recibió además la declaración de interés cultural de la Academia Nacional de Bellas Artes. Uno de los prólogos fue aportado por su presidente, el embajador Sergio Alberto Baur.

Durante la presentación, Vertanessian explicará el proceso de publicación de la obra y exhibirá también algunos daguerrotipos que forman parte de su colección personal.

El autor es un investigador especializado en la historia de la fotografía temprana y de la cultura visual en el Río de la Plata. Su trabajo se centra en las primeras publicaciones, manuales y crónicas vinculadas a la difusión del daguerrotipo, su evolución hasta la llegada de la fotografía en papel y su relación con otros medios de creación y circulación de imágenes del siglo XIX.

También es coleccionista de fotografías realizadas con técnicas pioneras como daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos y fotografía en papel, y se desempeñó como asesor de distintas instituciones en relación con sus archivos fotográficos más tempranos. Entre ellas figuran el Museo Histórico Nacional, el Museo Histórico Sarmiento, el Complejo Museográfico Enrique Udaondo y el Museo Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco.

La presentación del libro es organizada por el Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz, en una propuesta que suma a la agenda cultural local una mirada sobre los orígenes de la fotografía argentina y el lugar de las mujeres en ese primer registro visual del país.