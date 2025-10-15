Pachi Herrera y Mariano Saravia compartirán una noche de música y memoria en Icho Cruz

El encuentro se realizará el viernes 31 de octubre y estará dedicado a compartir música, relatos y reflexiones en torno al Día de los Santos Difuntos.

El Museo Municipal La Memoria de Icho Cruz será escenario este viernes 31 de octubre de la actividad “La Noche de las Almas”, una propuesta íntima y significativa que invita a reflexionar sobre las antiguas celebraciones vinculadas al Día de los Santos Difuntos.

La velada combinará narraciones, música y diálogo intercultural, abordando las raíces de esta fecha como una fiesta identitaria de los pueblos originarios y parte esencial de la memoria cultural de la región.

Participarán el músico y referente cultural Pachi Herrera y el periodista e historiador Mariano Saravia, quienes ofrecerán un encuentro de música, palabra y memoria en un espacio de profunda carga simbólica para la comunidad serrana.

Con esta actividad, el museo reafirma su compromiso con la difusión y puesta en valor de las tradiciones ancestrales, promoviendo el encuentro comunitario y la reflexión colectiva sobre la memoria, la identidad y el legado espiritual de las sierras.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3516709902 o 3511587841.