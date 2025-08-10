Netanyahu ratificó su intención de ocupar Gaza y mantener el control de la seguridad

El primer ministro israelí reafirmó que, tras la guerra, Israel seguirá a cargo de la seguridad en el enclave, mientras que la administración civil quedará en manos de un organismo no israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este domingo que avanzará con el plan recientemente aprobado para ocupar la Ciudad de Gaza, pese a las condenas internacionales que generó la iniciativa.

El mandatario sostuvo que, una vez finalizado el conflicto, Israel mantendrá el control de la seguridad en el enclave palestino. Sin embargo, indicó que la gestión de la vida cotidiana quedará bajo la responsabilidad de un órgano no israelí, sin precisar qué entidad asumiría ese rol.

La propuesta fue criticada por diversos gobiernos y organismos internacionales, que advierten que la ocupación prolongada podría intensificar las tensiones en la región y dificultar los esfuerzos para alcanzar una solución política al conflicto.