“Me duele…”: tras la denuncia por abuso sexual “El Dipy” se defendió

Fuente: Noticias Argentinas

El músico “El Dipy” fue denunciado por abuso sexual y extorsión en su contra por episodios que comenzaron en 2023 hasta mayo de este año, según pudo saber Noticias Argentinas. En DDM, el cantante dio su versión de los hechos y aseguró que la denuncia es falsa.

“Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas y porque tengo dos hijos, padres y amigos. Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas”, comenzó el cantante en el programa de Mariana Fabbiani.

“En casi 26 años nunca tuve una denuncia así”, se defendió y agregó: “En el trabajo que yo hago con la música, conocemos a un montón de chicas y nunca tuve una denuncia de esta índole. Soy una persona pública, mediática, y cuando sucede algo así, muchos se esconden. Yo decidí salir a hablar”.

“Ella me hizo el currículum cuando fui candidato a intendente en La Matanza y si yo tenía el puesto, iba a trabajar conmigo. Hablábamos, pero no éramos pareja ni nada, nos veíamos esporádicamente. Dice que la violé la primera vez que vino a mi casa, pero después vino una segunda y una tercera vez. Todos nos preguntamos por qué hizo esta denuncia. Creo que la hizo porque no consiguió el trabajo que le prometí”, detalló.

Y finalmente, habló sobre su respuesta judicial: “Hicimos una apelación. Yo soy una persona que no soy millonario, no puedo pagar un abogado. Me presenté para que me den un abogado en la defensoría. Me allanaron mi casa y buscaban armas y drogas. Me dieron vuelta la casa completa. Quiero que se haga justicia. Lamento muchísimo esto. No sé con qué fin hace esto. Estoy en manos de Dios“.

La denuncia por abuso sexual

De acuerdo al escrito de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, la denunciante fue identificada como M.C.A.M., quien dijo haber conocida al cantante de cumbia en un bar en octubre de 2023.

“Lo conocí personalmente en el mes de octubre de 2023, el día 25, cuando me invitó por WhatsApp al bar Hammer en la calle Ayacucho, San Martín, PBA, donde tocaba como DJ. Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhastApp. Ambos militábamos para el partido La Libertad Avanza”, empieza la declaración.