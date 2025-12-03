La grieta en clave histórica: presentan “A diestra y siniestra” en Villa Carlos Paz

El periodista y escritor Juan Cruz Taborda Varela presentará su nuevo libro, “A diestra y siniestra (historias de familias enfrentadas)”, el viernes 5 de diciembre a las 20 en Espacio CO (Moreno 60, Villa Carlos Paz), con transmisión en vivo de VillaNos Radio.

El próximo viernes 5 de diciembre, Villa Carlos Paz será sede de la presentación de “A diestra y siniestra (historias de familias enfrentadas)”, el nuevo libro del periodista y escritor Juan Cruz Taborda Varela. La actividad tendrá lugar a las 20:00 en Espacio CO, ubicado en Moreno 60, y se podrá seguir en vivo a través de VillaNos Radio.

Editado por Corsario Ediciones, el libro reúne 16 relatos sobre familias emblemáticas de la historia argentina atravesadas por tensiones internas a partir de sus diferencias políticas. A partir de estas historias, Taborda Varela propone una reflexión sobre un fenómeno tan actual como persistente: la llamada “grieta” y su impacto en los vínculos más íntimos.

La obra se pregunta si la polarización política, popularizada con fuerza en las últimas dos décadas, es un fenómeno reciente o si hunde sus raíces en procesos históricos mucho más antiguos. Con una mirada sagaz y una narrativa ágil, el autor muestra cómo las disputas ideológicas exceden el escenario público y atraviesan las relaciones familiares, dejando huellas que se proyectan en el tiempo.

Taborda Varela es periodista, conductor del programa “Tanta trampa” en Canal 10 y Radio Universidad, y autor de siete libros dedicados a la historia de Córdoba. Su trabajo se caracteriza por un enfoque crítico y riguroso, pero a la vez accesible, que invita a repensar el pasado para comprender mejor el presente.

La presentación en Espacio CO abrirá un espacio para el intercambio sobre historia, política y la forma en que las grandes discusiones nacionales se cuelan en la vida cotidiana de las familias argentinas.