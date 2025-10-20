“El rapto de Proserpina”: teatro, música y mito en un taller abierto en Córdoba y Villa Carlos Paz

La propuesta forma parte del ciclo “¿Y tu voz?” de Udúartes Producciones, y combina teatro, música y expresión corporal para jóvenes y adultos.

Udúartes Producciones presenta una nueva edición del ciclo “¿Y tu voz?” con el taller “El rapto de Proserpina. Exploración escénica en base al mito”, a cargo de Mónica Sartori, Mónica Avaca y Victoria Garay. La actividad invita a participar a jóvenes mayores de 13 años y adultos —con o sin experiencia previa— en una experiencia creativa que combina teatro, música y movimiento.

El mismo taller se ofrecerá en dos fechas y lugares diferentes:

Sábado 25 de octubre , de 14:00 a 17:30 , en Sala Funez Cultura (Deán Funes 616, Córdoba Capital) .

, de , en . Sábado 8 de noviembre, de 11:30 a 15:00, en el Auditorio Municipal de Villa Carlos Paz (Liniers 50, frente a la terminal de ómnibus).

Durante la jornada se trabajará a partir de la improvisación, con dinámicas basadas en el método Laban, composición de personajes, canto grupal y el uso de herramientas compositivas para la sonorización de escenas. La experiencia culminará con una creación colectiva inspirada en el mito de Proserpina, dirigida por el equipo docente.

Para inscripciones o consultas, se puede escribir al whatsapp 3515901638. Hay promociones por pago anticipado.

El encuentro está dirigido a la comunidad artística y al público general de Córdoba, Villa Carlos Paz y Punilla, y busca generar un espacio de exploración, expresión y encuentro interdisciplinario.

Las coordinadoras cuentan con una destacada trayectoria en la escena regional: Mónica Sartori, actriz, directora, cantante y dramaturga; Victoria Garay, actriz y licenciada en teatro; y Mónica Avaca, música, compositora y docente de educación musical.