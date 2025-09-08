El Parlamento francés destituyó al primer ministro Bayrou en una votación que abre una nueva etapa de inestabilidad política

Este lunes, la Asamblea Nacional votó en contra del gobierno de François Bayrou, con 364 votos en contra y 194 a favor, derribándolo y sumiendo a Francia en una nueva crisis política.

La Asamblea Nacional de Francia votó este lunes en contra del gobierno de François Bayrou, provocando su caída tras un contundente resultado de 364 votos en contra y 194 a favor. Como consecuencia, el primer ministro deberá presentar su renuncia, y el presidente Emmanuel Macron tiene la tarea de nombrar un nuevo jefe de gobierno en los próximos días.

La moción de censura llegó luego de que el Ejecutivo intentara imponer medidas fiscales drásticas para controlar la deuda pública, que incluyeron recortes y reformas estructurales. La pérdida de la confianza del Parlamento refleja el creciente rechazo a esas políticas y el desgaste de la coalición gobernante.

Analistas consideran que este colapso abre una etapa de incertidumbre política y de posible bloqueo legislativo, dificultando la aprobación de nuevos presupuestos y reformas. El país enfrenta un riesgo creciente de parálisis institucional mientras Macron busca restablecer la estabilidad en un entorno fragmentado.