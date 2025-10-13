Bialet Massé celebra la 2° Feria del Libro con destacados autores, lecturas y propuestas culturales

El evento se realizará los días 17 y 18 de octubre en el Centro Cultural Sonia Torres. Habrá presentaciones de libros, talleres, lecturas, recitales y venta de ejemplares de editoriales nacionales.

La 2° Feria del Libro de Bialet Massé se desarrollará este viernes 17 y sábado 18 de octubre en el CIC Municipal (Del Campillo 424), con una amplia programación que combina literatura, música, talleres y propuestas educativas para toda la comunidad.

El evento, organizado por la Municipalidad de Bialet Massé en conjunto con el Centro Cultural Sonia Torres, contará con la participación de autores, editoriales, instituciones culturales y referentes del ámbito literario de Córdoba y la región.

Acto de apertura

El acto protocolar se realizará el viernes 17 a las 14:30 en el Salón Municipal Tohaen del CIC, con la presencia de Rony Vargas y las reconocidas escritoras Graciela Bialet y María Teresa Andruetto, junto al intendente Eduardo Reyna.

La convocatoria destaca el espíritu del encuentro bajo la premisa del Dr. Juan Bialet Massé: “Enseñar es la suprema caridad, aprender la gran conquista”, lema que inspira esta nueva edición.

Actividades del viernes

La jornada abrirá a las 9:30 con rondas de visitas escolares y encuentros con escritores.

A las 15:30 se presentará el Proyecto Biblioteca Imaginada, y a partir de las 16:00, habrá un Taller de Lectura Infantil y Juvenil a cargo del CEDILIJ.

Entre las 16:30 y 18:30, se sucederán las presentaciones de América Mestiza 2025, Adriana Molina Sarach, Enrique Robles, Dora Pich, Susana Seffino y César Ortiz.

A las 19:00, Graciela Bialet brindará la conferencia “La incertidumbre y la lectura: o de cómo seguir intentando el arte de la cordura”, y el cierre será a las 20:30 con el espectáculo poético musical “Luciérnagas de Bialet”.

Actividades del sábado

El sábado 18 comenzará con una ronda de lectura del grupo Chispazos Literarios a las 9:30, seguida por las presentaciones de Ana María Díaz, Yolanda Amado y Andrés Escribano.

A las 11:00, Juana Soria ofrecerá una conferencia, y luego habrá rondas de lectura a cargo de los talleres UEPC y El Patio de la Poesía.

Desde las 15:00, el CEDILIJ retomará el taller de lectura infantil y juvenil.

Por la tarde se destacan la conferencia de Norberto Huber (“El enigma Bialet”), la charla de Analía Retamar (“El arte de amar: una posible mirada de nuestros vínculos”), y la presentación de Analía Requena.

El cierre de la jornada será con Rony Vargas y María Teresa Andruetto, quienes protagonizarán conversatorios desde las 18:00 y 19:30, respectivamente.

La clausura musical será a las 21:00 con Metanoia 2, junto a Miguel Hernández, Hugo Torres, Paula Torres y Freddy Barboza.

Libros y editoriales

Durante ambas jornadas se podrán adquirir libros de EDUVIM (Editorial de la Universidad de Villa María) y del Fondo de Cultura Económica, entre otras editoriales, que estarán presentes en los distintos stands.