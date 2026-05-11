La ciudad fue escenario de una intensa agenda deportiva con actividades en el lago San Roque, el Estadio Arena, el Centro Italiano y espacios municipales, en propuestas que reunieron a deportistas locales, visitantes y delegaciones de distintos puntos del país y del exterior.

Villa Carlos Paz volvió a mostrar durante el fin de semana una agenda deportiva diversa, con competencias y encuentros que abarcaron disciplinas como remo, escalada, fútbol, maxi básquet y karate, en distintos escenarios de la ciudad.

Uno de los eventos destacados fue la Regata de Remo Villa Carlos Paz 2026, que reunió a más de 200 remeros en el lago San Roque, en el marco del 75º aniversario de la Asociación Cordobesa de Remo de Villa Carlos Paz. La competencia fue organizada por la entidad local con apoyo de la Municipalidad y convocó a participantes de distintos puntos del país.

La programación también incluyó un nuevo Encuentro Provincial de Escalada Juvenil, desarrollado este sábado con participación de la Escuela Municipal de Escalada, competidores del Club Andino y representantes de distintos puntos de la provincia. Según se informó, la propuesta apuntó a que los jóvenes sumen experiencia y continúen su preparación para futuras instancias competitivas.

En paralelo, el deporte formativo tuvo su espacio con una nueva fecha de la Liga Municipal de escuelas de Fútbol, organizada por el Gobierno de la Ciudad en el marco del programa Familia Activa. La actividad se desarrolló en el Polideportivo Distrito Oeste de barrio Colinas y en el espacio deportivo del Estadio Arena, con el objetivo de promover la participación, la camaradería y el juego recreativo.

El Estadio Arena también fue sede de un nuevo encuentro internacional de Maxi Básquet, organizado por el Club Sportivo Bolívar y VSD Eventos, con apoyo del municipio. Del torneo participaron equipos de los clubes locales Club de Pesca y Club Sportivo Bolívar, además de delegaciones de distintas provincias argentinas y países limítrofes.

A su vez, en el Centro Italiano se desarrolló el Seminario Internacional de Karate-do Shorin-ryu y Kobudo Jyureikan Argentina, una propuesta que reunió a numerosos participantes y contó con la presencia del maestro Ken Ishibashi, 7º Dan en Karate-do Shorin-ryu de Okinawa y 5º Dan en Kobudo de Okinawa.

Durante las cuatro jornadas del seminario, los asistentes trabajaron sobre el estudio del Kata tradicional Shorin-ryu, sus aplicaciones prácticas (Bunkai) y el manejo del Kobudo, incluyendo Bo y armas tradicionales, con correcciones técnicas personalizadas a cargo del maestro invitado.