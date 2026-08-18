UTN impulsa en Córdoba un ecosistema de formación nuclear

El decano de la Facultad Regional Córdoba de la UTN, Federico Olivo Aneiros, recibió al director de Vinculación Sectorial de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Emilio Iosa. Durante el encuentro analizaron nuevas oportunidades para articular el sistema científico-tecnológico con el sector productivo.

Córdoba avanza en la construcción de un ecosistema científico, tecnológico y productivo con nuevas capacidades de formación vinculadas a sectores estratégicos.

En ese marco, el director de Vinculación Sectorial de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Emilio Iosa, mantuvo una reunión de trabajo con el decano de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Federico Olivo Aneiros.

Durante el encuentro se abordaron dos iniciativas que la UTN viene impulsando y que representan una oportunidad para fortalecer las capacidades estratégicas de la provincia: el Ecosistema de Formación Nuclear y el Colegio Tecnológico Preuniversitario.

La Facultad Regional Córdoba presentó recientemente su Ecosistema de Formación Nuclear, que incorpora por primera vez la carrera de Ingeniería Nuclear y la articula con otras propuestas formativas vinculadas al sector. A esto se suma la puesta en marcha del Colegio Tecnológico Preuniversitario, con orientación en áreas como automatización, robótica industrial y transformación digital.

Para Iosa, estas iniciativas trascienden la creación de nuevas carreras o instituciones educativas y constituyen herramientas estratégicas para diseñar políticas públicas capaces de vincular el conocimiento con el trabajo, la ciencia con la producción y la innovación con las necesidades concretas de la sociedad.

“Córdoba tiene capacidades científicas, tecnológicas, industriales y educativas extraordinarias. El desafío es lograr que esas capacidades trabajen cada vez más coordinadas y que el conocimiento generado en nuestras universidades y centros de investigación pueda transformarse en oportunidades, empleo, desarrollo y mejores servicios para los cordobeses”, sostuvo Iosa.

En ese sentido, destacó el rol que debe asumir la Dirección de Vinculación Sectorial para profundizar la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, acompañar la formación de nuevos talentos y generar condiciones para que la innovación se traduzca en desarrollo territorial.

El encuentro también permitió avanzar en una agenda de vinculación entre la UTN y el Gobierno de Córdoba, con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación y generar nuevos puentes entre la universidad, el Estado y las empresas.

“Cuando universidad, Estado y sector productivo se encuentran, aparecen nuevas soluciones para mejorar la vida de las personas”, afirmó Iosa, quien agradeció a Olivo Aneiros “la apertura, la posibilidad de vincularnos y la voluntad de trabajar juntos”.

La articulación de capacidades en áreas como la energía nuclear, la automatización, la robótica y la transformación digital abre así nuevas oportunidades para que Córdoba fortalezca su perfil productivo y tecnológico y forme a los profesionales que demandarán los sectores estratégicos del futuro.