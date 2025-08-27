Turismo en Villa Carlos Paz: tras una temporada invernal en baja, agosto trajo señales de recuperación

La temporada invernal 2025 en Villa Carlos Paz dejó un balance dispar para el sector hotelero. Según el informe de la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA), julio cerró con una caída en el nivel de actividad respecto de 2024, con ocupaciones semanales que oscilaron entre el 33% y el 54%. El turismo de cercanía volvió a ser el motor de la demanda, con estadías breves y reservas de último momento, aunque la rentabilidad del sector formal se vio presionada por la suba de costos y la competencia del alojamiento informal.

En ese marco, ASHOGA alertó sobre la necesidad de políticas que alivien la carga fiscal y fortalezcan la formalidad, al tiempo que puso en valor el esfuerzo del empresariado local por mantener calidad y hospitalidad a pesar de un escenario adverso.

Un repunte en agosto

El panorama mostró una mejora dos semanas más tarde. Durante el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80%, con un promedio de dos noches de pernoctación.

ASHOGA atribuyó la recuperación a la combinación de una agenda cultural activa, eventos deportivos y estrategias comerciales del sector. Entre ellos se destacaron el Campeonato Argentino de Vela Clase J24, la Activate Roller Maratón con más de 400 patinadores, el espectáculo sinfónico “Sinfonía de Cuerdas – Entre Montañas” y el partido entre Los Pumas y los All Blacks en Córdoba capital, que tuvo un fuerte impacto en los destinos serranos.

La presidenta de ASHOGA, Carolina Sacilotto, sostuvo que “el desarrollo de eventos que combinan el esfuerzo privado con el público son determinantes para generar movimiento turístico por fuera de las fechas de temporada alta”.

El sector también aplicó estrategias comerciales, como promociones y late check-out, que contribuyeron a extender la estadía y fidelizar visitantes.

Así, tras un invierno con números modestos, Villa Carlos Paz cerró agosto con señales de recuperación, en un escenario donde los eventos y la articulación público-privada aparecen como claves para sostener la actividad turística.

Nota correspondiente a la edición n° 614 del periódico La Jornada, del 27 de agosto de 2025.