Trump anunció que Israel aceptó el plan de cese al fuego en Gaza

El presidente estadounidense presentó un acuerdo de 20 puntos que cuenta con el respaldo de Netanyahu y fue transmitido a Hamas por Qatar y Egipto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó un plan de paz diseñado por la Casa Blanca para poner fin al conflicto en Gaza.

“Quiero dar las gracias al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y destrucción que hemos visto durante tantos años, décadas, incluso siglos”, declaró Trump en una conferencia de prensa conjunta en Washington.

Los puntos centrales del acuerdo

El plan, que consta de 20 puntos, establece como condición inmediata la liberación de todos los rehenes en un plazo de 72 horas si Hamas lo acepta. A cambio, se compromete a detener la ofensiva israelí y avanzar hacia una etapa de reconstrucción en la Franja.

Trump advirtió que, si Hamas no da su aprobación, Estados Unidos brindará “todo su apoyo” a Israel. “Todos los demás lo han aceptado. Siento que vamos a tener una respuesta positiva”, afirmó.

La posición de Netanyahu

El jefe de gobierno israelí respaldó la propuesta estadounidense, al destacar que “logra los objetivos bélicos” de Israel: recuperar a los rehenes, desmantelar la estructura militar y política de Hamas y garantizar que Gaza “nunca vuelva a ser una amenaza”.

Netanyahu insistió en que la Autoridad Palestina no podrá gobernar Gaza en el futuro si no atraviesa una transformación “radical y auténtica”.

Expectativa por la respuesta de Hamas

Los mediadores Qatar y Egipto transmitieron el plan a Hamas. La expectativa internacional se concentra ahora en la respuesta del grupo islamista, que marcará si el alto al fuego se convierte en una realidad o si se mantiene la guerra abierta en la región.