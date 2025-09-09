Suben casi 8% las multas de la Policía Caminera en Córdoba

La actualización se aplica desde este martes y lleva el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) a $1.441, atada al precio de la nafta súper. Las sanciones más altas superan los 2,8 millones de pesos.

La Policía Caminera de Córdoba ajustó nuevamente el valor de las multas de tránsito en la provincia, luego de la sexta suba en el precio de los combustibles desde agosto bajo el esquema de “Micropricing”.

Según la Resolución 44 de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, publicada en el Boletín Oficial, la Unidad Fija de Multa (UF) pasó a costar $1.441, monto equivalente al precio del litro de nafta súper.

Nuevos valores de las multas en Córdoba

Infracciones leves : entre 20 y 100 UF. Multas desde $28.820 hasta $144.100 (ejemplos: conducir fumando).

: entre 20 y 100 UF. Multas desde (ejemplos: conducir fumando). Infracciones graves : entre 100 y 200 UF. De $144.100 a $288.200 (ejemplos: circular sin luces encendidas).

: entre 100 y 200 UF. De (ejemplos: circular sin luces encendidas). Infracciones muy graves : entre 200 y 400 UF. Entre $288.200 y $576.400 (ejemplos: cruzar semáforos en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad máxima).

: entre 200 y 400 UF. Entre (ejemplos: cruzar semáforos en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad máxima). Infracciones máximas: entre 1200 y 2000 UF. Van de $1.729.200 a $2.882.000 (ejemplos: alcoholemia positiva, destrucción de infraestructura vial, adulteración de documentos o licencias).

Un nuevo ajuste al bolsillo

Se trata de la sexta actualización desde agosto, lo que refleja el fuerte impacto que la política de aumentos graduales de combustibles tiene en la economía cotidiana de los cordobeses. La medida se suma a un contexto de subas generalizadas en transporte y servicios, con alto impacto en conductores particulares y profesionales.