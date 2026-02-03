Soy Mestiza se quedó con el Carlos de Oro y fue la gran ganadora de la temporada en Villa Carlos Paz

La gala de los Premios Carlos 2026 se realizó este lunes en el Hotel Eleton y coronó a Soy Mestiza con el Carlos de Oro y otros galardones. Trum Malambo obtuvo el Carlos de Plata y Pirulo en el aire se llevó el Carlos de la Gente, en una noche que distinguió a figuras como Nicolás Cabré, Claribel Medina, Roly Serrano y Nazarena Vélez.

La temporada teatral de Villa Carlos Paz tuvo su gran noche con la entrega de los Premios Carlos 2026, en una ceremonia realizada en el Hotel Eleton y que reunió a elencos, productores y figuras del espectáculo de todo el país. En ese marco, el espectáculo Soy Mestiza se consagró como gran ganador de la velada al quedarse con el Carlos de Oro y sumar otros rubros artísticos y técnicos.

Además del Oro, Soy Mestiza fue distinguido como mejor show musical, obtuvo el premio a mejor sonido, mejor diseño de iluminación y mejor vestuario, y su protagonista Mariana Clemenceau fue reconocida como mejor cantante femenina, completando así un total de seis estatuillas que la posicionan como el espectáculo más premiado de la edición.

El Carlos de Plata quedó en manos de Trum Malambo, que también se destacó en los rubros artísticos: se llevó los premios a mejor dirección de espectáculo (para Facundo Lencina), mejor cuerpo de baile y mejor show humorístico-musical, consolidando su lugar como uno de los fenómenos de la temporada.

Por su parte, el Carlos de la Gente fue para Pirulo en el aire, elegido por más de 65 mil votos del público a través de una votación online, lo que ratifica el fuerte acompañamiento de la audiencia a la propuesta de humor.

Actuaciones protagónicas y de reparto

En los rubros de actuación, el premio a mejor actor fue para Nicolás Cabré, mientras que Claribel Medina se quedó con la estatuilla a mejor actriz, en reconocimiento a sus trabajos en la cartelera carlospacense.

Entre los intérpretes de reparto, Roly Serrano fue distinguido como mejor actor de reparto y Tania Marioni recibió el premio a mejor actriz de reparto, categorías que valoran los roles secundarios que sostienen muchas de las puestas fuertes de la temporada.

El galardón a mejor humorista fue para Cacho Buenaventura, mientras que Andrés Teruel se llevó el premio a mejor labor humorística en espectáculo, reflejando el peso del humor dentro de la programación teatral de la villa.

Espectáculos, comedias y propuestas para toda la familia

En las categorías vinculadas a los espectáculos completos, la mejor comedia fue Ni media palabra, en tanto que Es complicado obtuvo el premio a mejor comedia dramática. El rubro mejor espectáculo humorístico quedó en manos de Circo Marisko, mientras que Magnyfico Show fue elegido como mejor espectáculo de varieté.

La propuesta Filomena Marturano fue distinguida como mejor espectáculo cordobés, reforzando el protagonismo de las producciones de la provincia en la temporada.

En cuanto a las propuestas para las infancias, Viaje Jurásico 2 se llevó el premio a mejor espectáculo infantil, mientras que Cuentos y canciones de María Elena Walsh fue elegido mejor espectáculo musical infantil. En estas categorías también fueron reconocidas las actuaciones de Julián Pucheta y Flavia Pereda, premiados como mejor actuación masculina y mejor actuación femenina en infantil, respectivamente.

El reconocimiento al espectáculo a la gorra fue para El experimento de la semana blanca, categoría que pone en foco a las propuestas que apuestan por formatos más abiertos y accesibles al público.

Rubros musicales y técnicos

La música tuvo su propio espacio dentro de la gala. Además del premio a mejor cantante femenina para Mariana Clemenceau, el rubro mejor cantante masculino fue para Gabriel Polidoro, y Un cacho de mi vida obtuvo la estatuilla a mejor ejecución musical.

En el plano técnico, se revalorizaron oficios clave de la escena: Corto-Circuito ganó como mejor diseño escenográfico, Épico legendario fue distinguido por mejor escenografía virtual, mientras que Soy Mestiza sumó también los premios a mejor diseño de iluminación y mejor vestuario.

Los premios individuales al trabajo corporal y de danza reconocieron a Emiliano Luna como mejor bailarín y a Constanza Urquiza como mejor bailarina, en tanto que Trum Malambo se impuso como mejor cuerpo de baile, consolidando su perfil como espectáculo de fuerte impronta coreográfica.

También fueron distinguidos Matías Ramírez como mejor atracción, Pablo Rey como mejor actor transformista y Ana Paula Buljubasich en el rubro Revelación, que apunta a las figuras emergentes de la temporada.

Distinciones especiales

La edición 2026 incluyó además reconocimientos especiales. El Carlos 2026 Ramón Yardá fue otorgado a Nazarena Vélez, mientras que el premio A la trayectoria distinguió al actor Pablo Alarcón, en homenaje a sus años de trabajo sobre los escenarios.

Con los Premios Carlos 2026, Villa Carlos Paz volvió a posicionarse como uno de los centros neurálgicos del teatro de verano en Argentina, en una noche donde el brillo de los espectáculos convivió con el reconocimiento al trabajo técnico y artístico que sostiene la cartelera durante toda la temporada.