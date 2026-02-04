Ritmos Argentinos 2026 vuelve a Villa Carlos Paz con dos noches de música en el Playón Municipal

El ciclo “Ritmos Argentinos” de la Secretaría de Cultura de la Nación, que recorre el país con su Escenario Móvil, llegará a Villa Carlos Paz el viernes 6 y sábado 7 de febrero, desde las 19, para ofrecer dos jornadas de música emergente y bandas tributo en el Playón Municipal.

El Escenario Móvil de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, volverá a instalarse en Villa Carlos Paz con una nueva escala del ciclo “Ritmos Argentinos”, propuesta que recorre distintas provincias con artistas locales y proyectos emergentes.

La cita será el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, a partir de las 19, en el Playón Municipal, con entrada libre y un formato pensado para sumar música en vivo a las noches de verano entre las sierras.

Programación de las dos noches

Para la primera jornada, el viernes 6, se anuncian las presentaciones de Mona Mordan Band, Banday, Los socios de club y Loretta Sorbello, en una grilla que combina bandas de rock y proyectos de canción.

El sábado 7, también desde las 19, será el turno de Guerreras Doradas, Uno entre mil –tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati-, Kaweb y Barrio Mambo, con una propuesta que suma ritmos diversos y un clásico tributo al repertorio de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Un programa federal para artistas emergentes

“Ritmos Argentinos” es un programa con perspectiva federal que busca promover artistas emergentes y locales, acompañando procesos de profesionalización de músicos y gestores culturales, y fomentando el intercambio entre regiones a través de las expresiones artísticas.

En el lanzamiento de la edición 2026, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli destacó que desde el área se trabaja para “acercar la cultura argentina a cada rincón, fortaleciendo la identidad y celebrando lo que nos une”. También subrayó que la convocatoria del ciclo en cada parada reafirma que, cuando la cultura se gestiona “con austeridad, transparencia y respeto por los recursos de todos los argentinos” y se apuesta al talento local y federal, las propuestas logran llegar a todo el país.

Un escenario que recorre el país

El Escenario Móvil de Cultura ya pasó por ciudades como Gualeguaychú, Rosario del Tala, Concordia y Paraná (Entre Ríos); Allen (Río Negro); Villa General Belgrano, Las Varillas y Colonia Caroya (Córdoba); además de distintas localidades bonaerenses como Mar del Plata, Pinamar, 25 de Mayo, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Caseros y Ciudadela, y la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entre otros puntos.

Dentro del calendario del verano 2026, tras su paso por Villa Carlos Paz, el programa seguirá rumbo a Santa Fe y Entre Ríos, consolidando un recorrido que combina plazas turísticas, ciudades intermedias y festivales culturales en distintos rincones del país.