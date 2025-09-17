Rechazo a los vetos de Milei: Córdoba aportó 12 votos a favor de las leyes del Garrahan y universidades

Doce de los 18 representantes de la provincia respaldaron el rechazo a los vetos de Javier Milei, mientras que cinco se pronunciaron en contra y hubo una sola ausente.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y a la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan, en una sesión que representó un duro revés político para el gobierno de Javier Milei.

La votación alcanzó una mayoría especial de dos tercios, el requisito constitucional para anular un veto presidencial. La norma universitaria fue avalada por 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, mientras que la pediátrica cosechó 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

Córdoba votó mayoritariamente a favor

En ambos casos, los diputados nacionales por Córdoba votaron de forma idéntica y con una tendencia ampliamente favorable a restituir las leyes.

De los 18 legisladores que representan a la provincia, 12 votaron a favor de rechazar los vetos, cinco en contra y hubo una sola ausente.

A favor

Oscar Agosto Carreño (Encuentro Federal), Juan Brugge (Encuentro Federal), Soledad Carrizo (UCR), Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Pablo Carro (Unión por la Patria), Héctor Baldassi (PRO), Natalia de la Sota (Encuentro Federal), Rodrigo de Loredo (UCR), Gabriela Estévez (Unión por la Patria), Ignacio García Aresca (Encuentro Federal), Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) y Alejandra Torres (Encuentro Federal).

En contra

Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza), Luis Picat (Liga del Interior), María Celeste Ponce (La Libertad Avanza) y Laura Rodríguez Machado (PRO).

Ausente

Belén Avico (PRO).

Próximo paso: el Senado

Tras el rechazo en Diputados, ambas leyes volverán a ser tratadas en el Senado de la Nación, donde la oposición también deberá alcanzar los dos tercios de los votos para ratificar las normas y lograr su promulgación definitiva.