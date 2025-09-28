Movilidad adaptada para un turismo sin barreras en La Falda

La iniciativa propone soluciones innovadoras de movilidad adaptada que permiten a personas con discapacidad disfrutar plenamente de los circuitos turísticos de la ciudad.

En La Falda avanza un proyecto innovador que busca transformar la forma en que se concibe y se disfruta el turismo accesible. La propuesta es impulsada por el Centro de Innovación Tecnológica (CIT) junto a la Secretaría de Turismo de la ciudad y cuenta con el desarrollo de Inclutec, empresa liderada por el diseñador industrial Emiliano Agost, especializada en soluciones inclusivas.

El proyecto se centra en el diseño y desarrollo de equipos de traslado adaptados que posibilitan la participación de personas con diferentes niveles de discapacidad en actividades turísticas y recreativas en entornos naturales. Estos dispositivos permiten el acceso a espacios al aire libre y experiencias que, hasta ahora, resultaban restringidas o imposibles para muchos visitantes.

Las primeras jornadas realizadas en la ciudad incluyeron recorridos de prueba en circuitos turísticos, marcando un paso clave hacia un turismo más inclusivo y participativo. Las imágenes difundidas muestran cómo se concretaron las experiencias con el uso de los nuevos equipos.

La iniciativa articula el trabajo del sector público, privado y académico, consolidando un compromiso integral con la inclusión y posicionando a La Falda como un referente en innovación social aplicada al turismo.