Lula pidió avanzar contra los casinos digitales en Brasil y advirtió por el impacto de las apuestas en las familias

En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer, el presidente brasileño cuestionó el avance de las plataformas de apuestas online y llamó a trabajar con el Congreso y la Justicia para frenar el endeudamiento de los hogares. En su discurso, vinculó el problema con la economía doméstica y sostuvo que el costo de la adicción recae especialmente sobre las mujeres.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó su mensaje por el Día Internacional de la Mujer para poner el foco en el crecimiento de las apuestas online y reclamar una respuesta institucional contra los llamados “casinos digitales”. En su discurso oficial, no anunció un decreto de prohibición inmediata, pero sí planteó que su gobierno trabajará junto al Congreso y al Poder Judicial para impedir que esas plataformas sigan afectando la economía de las familias.

Durante el pronunciamiento, Lula sostuvo que uno de los dramas que golpea a los hogares brasileños es la adicción a las apuestas y remarcó que, aunque la mayoría de las personas adictas sean hombres, las consecuencias económicas recaen sobre las mujeres. En ese tramo, afirmó que es “el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños” el que termina desapareciendo en la pantalla del celular.

El mandatario también recordó que los casinos están prohibidos en Brasil y cuestionó que se permita el ingreso de ese tipo de juego a través del teléfono móvil. “No hace sentido permitir que esos casinos digitales sigan endeudando a las familias y destruyendo hogares”, planteó al convocar a una acción coordinada entre los tres poderes del Estado.

La definición se dio en un discurso institucional emitido el 8 de marzo de 2026, en el que Lula abordó además otros temas vinculados a la situación de las mujeres en Brasil, como la violencia de género y la seguridad en entornos digitales.