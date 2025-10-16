Llaryora en el Coloquio IDEA: “Sin un modelo productivo de inversión y crecimiento no hay sostenibilidad social”

El gobernador de Córdoba participó del 61° Coloquio IDEA en Mar del Plata, donde llamó a construir un país federal basado en el diálogo, la previsibilidad y la generación de empleo.

El gobernador Martín Llaryora participó este jueves de la segunda jornada del 61° Coloquio IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata bajo el lema “Juega Argentina. A competir, producir, innovar”.

El encuentro, organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), reúne hasta el 17 de octubre a los principales referentes del ámbito empresarial, político y académico del país, consolidándose como uno de los espacios más relevantes para debatir sobre la agenda productiva, la competitividad y el desarrollo nacional.

Durante el panel “La visión de los gobernadores”, Llaryora compartió escenario con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y expuso su mirada sobre el modelo productivo federal, las oportunidades de inversión y la articulación público-privada como motor del crecimiento. La moderación estuvo a cargo del periodista Santiago Fioriti, de Clarín.

El gobernador cordobés destacó la necesidad de impulsar un modelo de país basado en la producción y el empleo, advirtiendo que “podemos hacer diez mil reformas, pero si no tenemos un modelo productivo de inversión y de crecimiento en la Argentina, no hay sostenibilidad social”.

Llaryora insistió en que las reformas fiscales, laborales y productivas deben realizarse “con un marco general de un modelo de país”, y pidió superar la grieta política para generar consensos amplios que den previsibilidad y confianza a las inversiones.

“Es momento de apostar al diálogo y al sentido común para construir leyes que sirvan de base al crecimiento”, señaló, al tiempo que reclamó mayor articulación con el Gobierno nacional: “Acá no se habla de producción, ni de inversión, ni de cómo generar trabajo. Las provincias productivas necesitamos reformas para que a la Argentina le vaya bien de una vez por todas”, expresó.

Un espacio de debate para el desarrollo

El Coloquio IDEA contó con la participación de empresarios, economistas, funcionarios y especialistas que abordaron temas vinculados con la innovación, la productividad, la macroeconomía y las políticas públicas orientadas al crecimiento sustentable.

Entre los disertantes se destacaron los titulares de YPF, Globant, Mercado Libre, Quilmes y AdecoAgro, junto a referentes del sector académico y político nacional.

IDEA es una organización que promueve el crecimiento y la competitividad de las empresas argentinas, fomentando el debate plural y la elaboración de propuestas para contribuir al progreso económico y social del país.