La Cumbre clausuró una obra por falta de permisos ambientales y constructivos

El municipio informó que la intervención se realizaba en la intersección de Belgrano y Ruta E66 sin las autorizaciones requeridas.

La Municipalidad de La Cumbre, a través de la Dirección de Obras Privadas y la Dirección de Ambiente y Agua, informó que se procedió a la clausura de una obra ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Ruta E66, por no contar con los permisos ambientales y constructivos correspondientes.

Desde el municipio recordaron que toda intervención dentro del ejido urbano debe contar con las autorizaciones emitidas por la autoridad de aplicación municipal, tanto en materia ambiental como de edificación.

Asimismo, se instó a los vecinos y desarrollistas a regularizar previamente sus trámites para evitar sanciones, multas o demoras en la ejecución de las obras.

El control y cumplimiento de las normativas locales —subrayaron desde el área— tiene como objetivo garantizar un crecimiento urbano ordenado, seguro y respetuoso del ambiente.