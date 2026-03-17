La Cumbre avanza en un convenio para ampliar el uso deportivo y comunitario del predio del IDES

La propuesta involucra al IDES General San Martín, la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre, CONAS Rugby Club y la Municipalidad de La Cumbre, con el objetivo de impulsar actividades deportivas, sociales y educativas para niños y jóvenes.

La Municipalidad de La Cumbre informó que este lunes se realizó una reunión para avanzar en la firma de un convenio entre el Instituto de Enseñanza Secundaria (IDES) General San Martín, la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre, CONAS Rugby Club de Villa Giardino y el municipio.

Según se indicó, la iniciativa está orientada a promover actividades deportivas, sociales y educativas en el predio del IDES, a partir de un esquema de uso compartido de las instalaciones y de trabajo articulado entre las instituciones participantes.

El acuerdo prevé que los clubes e instituciones involucradas puedan utilizar los espacios deportivos para la práctica de rugby y fútbol formativo, con la intención de ampliar las oportunidades de acceso al deporte para niños y jóvenes de la comunidad.

En ese marco, la Municipalidad anunció que realizará mejoras en el campo de juego y sumará iluminación a la infraestructura existente, que incluye una cancha de fútbol 9 y un espacio destinado a entrenamiento deportivo.

Desde el municipio señalaron que esta intervención permitirá habilitar entrenamientos nocturnos, mejorar las condiciones de seguridad y ampliar la cantidad de horas de uso del predio.

La propuesta apunta además a fortalecer la integración entre instituciones educativas, deportivas y el Estado local, en una respuesta conjunta a una demanda vinculada a la práctica deportiva formativa en la localidad.