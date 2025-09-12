Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil

El Supremo Tribunal Federal halló culpable al expresidente por planear una ruptura institucional tras perder las elecciones de 2022. También fueron condenados varios de sus exfuncionarios.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión en régimen cerrado, al considerarlo culpable de planear un intento de golpe de Estado luego de perder las elecciones presidenciales de 2022.

El fallo fue adoptado por mayoría de cuatro votos contra uno, con los magistrados Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Cristiano Zanin pronunciándose a favor de la condena, mientras que Luiz Fux votó por la absolución.

La sentencia establece que el exmandatario encabezó una organización destinada a desconocer los resultados electorales y desestabilizar el orden democrático.

También fueron condenados exfuncionarios y militares

Junto a Bolsonaro fueron hallados culpables Almir Garnier (excomandante de la Marina), Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, Alexandre Ramagem, Walter Braga Netto y Mauro Cid, este último con una pena menor por haber colaborado con la investigación.

Una decisión histórica

La pena aún no queda firme, ya que la defensa podrá presentar recursos ante el propio STF, pero marca un hecho inédito: es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intentar quebrar el orden democrático.

Bolsonaro permanece bajo prisión domiciliaria desde agosto, tras violar restricciones judiciales impuestas en el marco de otras causas. Pese a la condena, había manifestado su intención de competir nuevamente en las elecciones presidenciales de 2026.