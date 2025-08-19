“Identidad que trasciende al mundo”: Villa Carlos Paz presentó la segunda edición de su Feria Internacional del Libro

El evento se desarrollará en el Paseo de los Artesanos con más de 60 stands, charlas, presentaciones y propuestas culturales.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó la segunda edición de la Feria Internacional del Libro “Identidad que trasciende al mundo”, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre en el Paseo de los Artesanos, en el corazón de la ciudad.

El anuncio se realizó en el Palacio Municipal con la participación del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes Sebastián Boldrini, el cónsul honorario de Polonia en Córdoba Enrique Wojnacki, el escritor y periodista Pedro Solans, junto a integrantes de la Comisión de Identidad Carlospacense y el equipo de gobierno.

“Es un orgullo presentar esta segunda edición, después de aquella primera feria que visibilizó nuestra cultura e hizo que nuestra identidad trascienda al mundo. Invitamos a todos a visitar y disfrutar esta feria, un espacio de los carlospacenses donde profundizamos nuestra identidad y llevamos nuestra cultura al mundo”, expresó Avilés.

La feria forma parte del calendario nacional de Ferias del Libro Itinerante y reunirá a escritores, poetas y exponentes locales, nacionales e internacionales. Habrá presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres, capacitaciones, conferencias, rondas de lectura, intervenciones artísticas y más de 60 stands de librerías, editoriales, bibliotecas populares, instituciones y países invitados.

El evento también contará con un espacio musical, con géneros variados como tango hecho por mujeres, folclore, murga uruguaya, carnavalito jujeño, rap local y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

La feria se realizará en vísperas del Día de la Identidad Carlospacense, como una propuesta cultural y turística que busca fortalecer la identidad de la ciudad y proyectarla al mundo.