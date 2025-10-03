Gaza: Hamas se abre al diálogo sobre el plan de paz de 20 puntos de Trump

La organización palestina manifestó su disposición a dialogar sobre la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos junto a Benjamín Netanyahu.

La tensión en Medio Oriente sumó este viernes un capítulo inesperado: Hamas anunció que está dispuesto a negociar el plan de paz de 20 puntos impulsado por Donald Trump, que incluye un cese inmediato del fuego en Gaza, la liberación de rehenes y la conformación de un gobierno de transición en la Franja.

Según informó la agencia Reuters, el grupo islamista emitió un comunicado en el que expresó su acuerdo parcial con los ejes del plan y pidió abrir una mesa de diálogo. En su mensaje, Hamas manifestó la “aprobación de la liberación de todos los prisioneros de ocupación, tanto vivos como restos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para implementar el intercambio”.

La propuesta de la Casa Blanca establece:

Un alto al fuego inmediato en Gaza.

en Gaza. Liberación de rehenes en un plazo de 72 horas .

. La salida de Hamas del control político de la Franja , para dar paso a un gobierno de transición conformado por tecnócratas palestinos.

, para dar paso a un gobierno de transición conformado por tecnócratas palestinos. La creación de una “Comisión de Paz” con tutela internacional para supervisar la transición.

El comunicado difundido por Hamas también señala que aceptan la transferencia de la administración de Gaza a un organismo independiente de palestinos no vinculados a facciones armadas, con respaldo regional y del mundo árabe.

El anuncio llega apenas horas después de que Trump y Netanyahu confirmaran el lanzamiento del plan desde la Casa Blanca, con la advertencia de que, si Hamas no aceptaba las condiciones, Estados Unidos respaldaría sin fisuras la ofensiva israelí.