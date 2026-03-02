Emilio Iosa: “Córdoba necesita una ciencia conectada con las pymes”

Tras una visita al Centro Tecnológico de Arteaga, Emilio Iosa planteó la necesidad de fortalecer la vinculación tecnológica para que el sistema científico se conecte con las demandas productivas de las pymes y se traduzca en innovación, competitividad y empleo.

El director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, el médico sanitarista Emilio Iosa, afirmó que la provincia “necesita una ciencia conectada con las pymes” para impulsar el desarrollo productivo y la innovación territorial, tras su visita al Centro Tecnológico de Arteaga, en la capital provincial.

Iosa fue invitado por las autoridades de la institución, reconocida por su trabajo en transferencia tecnológica y apoyo a pequeñas y medianas empresas industriales de la provincia. Durante el encuentro, recorrió las instalaciones, dialogó con investigadores y mantuvo reuniones con vinculadores y gestores de proyectos.

“Argentina tiene capacidades científicas extraordinarias, pero muchas veces están desconectadas de las necesidades concretas del entramado productivo. Córdoba, en particular, necesita orientar su sistema científico hacia la resolución de los problemas de su comunidad pyme, un sector tremendamente golpeado por la situación económica nacional”, sostuvo.

También subrayó que los centros tecnológicos territoriales cumplen un rol clave como puente entre el conocimiento y la producción. “No se trata solo de investigar, sino de transformar ese conocimiento en innovación, competitividad y empleo”, agregó.

Asimismo, destacó el modelo de trabajo del centro de Arteaga, que articula con la Cámara de Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, las universidades, el sector privado y los gobiernos locales. Según explicó, este tipo de instituciones permite reducir costos de innovación para las empresas, mejorar procesos productivos e incorporar tecnología sin que cada pyme tenga que hacerlo de manera aislada.

Durante su visita, también se abordaron posibles líneas de cooperación, especialmente en áreas como economía circular, tecnologías ambientales, bioindustria y transición energética.

Iosa concluyó con un llamado a fortalecer políticas públicas que incentiven la vinculación tecnológica: “El desarrollo no va a venir solo de las grandes inversiones. Va a surgir de miles de pymes innovando, agregando valor y exportando conocimiento. Para eso, la ciencia debe estar en la calle, en las fábricas y en los territorios”.

Desde el Centro Tecnológico de Arteaga señalaron que la visita permitió intercambiar experiencias y explorar futuras iniciativas conjuntas orientadas a potenciar la innovación regional.

La agenda incluyó además un encuentro abierto con representantes institucionales, donde se debatieron los desafíos actuales de la industria nacional y el papel estratégico de la ciencia aplicada para mejorar la productividad y la sostenibilidad.

Con este tipo de intercambios, remarcaron los organizadores, se busca consolidar una red de cooperación que trascienda fronteras provinciales y contribuya a construir un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la producción.