El Concejo de Villa Carlos Paz tratará un proyecto de repudio por el triple femicidio de Florencio Varela

La iniciativa fue presentada por el concejal Daniel Ribetti y será debatida en la próxima sesión legislativa.

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) presentó un proyecto de declaración en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz para expresar el “enérgico repudio” al triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

El texto será tratado en la próxima sesión del cuerpo deliberativo y propone, además de repudiar el crimen, acompañar a las familias de las víctimas y reafirmar el respaldo institucional al reclamo social que exige justicia y políticas efectivas contra la violencia de género.

Ribetti fundamentó que el brutal asesinato de las tres jóvenes, transmitido incluso en vivo por redes sociales, “dejó al descubierto la combinación de problemáticas estructurales como la violencia de género en su forma más extrema, el avance del narcotráfico y la marginalidad social”.

El proyecto también subraya que el crimen debe leerse como “la expresión extrema de un entramado social quebrado”, donde bandas narco ejercen control territorial y poder de disciplinamiento sobre sectores vulnerables, especialmente mujeres y jóvenes.

En ese sentido, el concejal destacó que la violencia ejercida no fue un fin en sí mismo, sino “un lenguaje criminal y una pedagogía del terror” dirigida tanto a sus propios miembros como a organizaciones rivales y al Estado, con el objetivo de reafirmar poder territorial.

Concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz)

El documento cita la necesidad de políticas integrales y coordinadas que enfrenten la pobreza estructural, la falta de oportunidades y el avance del narcotráfico, señalando que estas condiciones son las que incrementan los riesgos y la letalidad de la violencia de género en los barrios más frágiles.

Finalmente, el proyecto propone que el Concejo reafirme su compromiso con la defensa de los derechos de mujeres y niñas, así como con la lucha decidida contra el narcotráfico y la exclusión social, al considerar que “nunca más puede repetirse un hecho de semejante brutalidad”.