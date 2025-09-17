Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y a la ley universitaria

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación ratificó por amplísima mayoría las leyes de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y de financiamiento universitario, revocando los vetos presidenciales. Ambas normas pasarán ahora al Senado para su tratamiento definitivo.

La Cámara de Diputados revirtió hoy los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes clave: la de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y la de financiamiento universitario. En la votación de la ley del Garrahan hubo 181 votos a favor y 60 en contra, con una abstención. En cuanto a la norma universitaria, se logró su aprobación con 174 sufragios afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

Ambas leyes habían sido sancionadas por el Congreso semanas atrás, pero vetadas por el Ejecutivo bajo el argumento del riesgo fiscal. El rechazo de los vetos consolida una derrota legislativa para Milei y evidencia la fortaleza del bloque opositor y la deserción parcial de aliados del oficialismo en Diputados.

Con el trámite avanzado, el Senado deberá decidir si insiste y convierte en ley las normas vetadas; fuentes parlamentarias estiman que esa cámara también podría ratificarlas dado el nivel de consenso alcanzado en la Cámara baja.