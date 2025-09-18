Descuentos en hoteles y gastronomía para disfrutar la Primavera en Villa Carlos Paz

Hoteles y locales gastronómicos ofrecen beneficios exclusivos para el fin de semana largo del 19 al 21 de septiembre.

Con el objetivo de que la Fiesta de la Primavera 2025 se convierta en una oportunidad para disfrutar en familia de todos los atractivos que ofrece Villa Carlos Paz, se lanzó una promoción especial en hotelería y gastronomía que estará vigente del viernes 19 al domingo 21 de septiembre.

Los interesados pueden consultar los hoteles, alojamientos y locales gastronómicos adheridos ingresando a la web oficial de turismo de la ciudad: www.villacarlospaz.tur.ar.

La promoción es válida únicamente para los establecimientos que figuran en el listado publicado en el sitio oficial, donde también se detallan las condiciones y beneficios incluidos.