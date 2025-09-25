Córdoba se presentará en la Feria Internacional de Turismo 2025 en la Rural de Palermo

Del 27 al 30 de septiembre exhibirá la diversidad de productos y experiencias que ofrece la provincia para todo el año. Las distintas regiones turísticas de la provincia estarán representadas con propuestas propias.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, la provincia mostrará toda su oferta turística en la Rural de Palermo del 27 al 30 de septiembre.

Con un stand renovado y múltiples experiencias, Córdoba se prepará para participar del evento más importante del sector en Latinoamérica y presentará oficialmente su campaña de verano.

A través de la Agencia Córdoba Turismo, junto a municipios, cámaras empresariales y prestadores privados, se presentará la diversidad de productos y experiencias que ofrece la provincia para todo el año.

“FIT es la vidriera más importante para mostrarle al país y al mundo lo que Córdoba tiene para ofrecer. Llegamos a esta edición con una estrategia sólida, basada en la conectividad, la promoción y la articulación público privada, para seguir consolidando a Córdoba como destino líder”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

En esta edición, el stand cordobés tendrá 700 m² de superficie y contará con 84 escritorios destinados a la atención de visitantes, operadores y municipios turísticos. Todas las regiones turísticas de la provincia estarán representadas con propuestas propias, generando un espacio de vinculación para nuevos negocios y alianzas.

Entre las opciones, se destacan propuestas que vinculan caminos históricos y nuevas modalidades de viaje. También se dará a conocer nuevos productos turísticos y experiencias innovadoras, orientadas a diversificar la oferta y a fortalecer la conexión con grandes rutas internacionales.

Por otra parte, La Sociedad Rural se llenará con el ritmo característico del cuarteto, con músicos reconocidos de la provincia, llevando la esencia de su cultura popular al escenario de turismo más importante del país.

El stand cordobés incluirá múltiples espacios temáticos:

Gastronomía y cocina en vivo , con degustaciones, catas y maridajes de productos regionales.

, con degustaciones, catas y maridajes de productos regionales. Caminos del Vino , con presentaciones del terruño cordobés y maridajes de platos típicos con vinos provinciales.

, con presentaciones del terruño cordobés y maridajes de platos típicos con vinos provinciales. Espacio Bienestar , con propuestas de yoga, mindfulness y terapias alternativas que integran naturaleza y salud.

, con propuestas de yoga, mindfulness y terapias alternativas que integran naturaleza y salud. Shows y presentaciones especiales , con festivales tradicionales y números musicales en vivo que llevarán el espíritu cordobés a la feria.

, con festivales tradicionales y números musicales en vivo que llevarán el espíritu cordobés a la feria. Espacio Gamer e interacciones digitales, con experiencias inmersivas, sorteos y propuestas lúdicas para toda la familia.

Durante las cuatro jornadas, se presentarán las temporadas de las distintas regiones de la provincia, visibilizando a la Provincia como destino integral para vacaciones, escapadas y turismo de reuniones.

De esta forma se reafirma el compromiso con la promoción nacional e internacional del destino, impulsando el empleo, la economía local y el desarrollo turístico sostenible.