Córdoba fue distinguida internacionalmente por su plan de conectividad para escuelas rurales

El programa Puentes Digitales llevó internet satelital de alta velocidad a la totalidad de las instituciones educativas rurales de la provincia. La iniciativa fue reconocida con una mención especial en los Premios NovaGob Excelencia 2025, que destacan proyectos innovadores en gestión pública de Iberoamérica. El galardón fue otorgado en la categoría “Proyecto más Transformador”.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba recibió el certificado oficial que acredita el reconocimiento en los Premios NovaGob Excelencia 2025 por el programa Puentes Digitales – Estamos Conectados, distinción otorgada por la Fundación NovaGob, organización internacional referente en innovación pública en Iberoamérica.

En la categoría “Proyecto más Transformador”, Córdoba compartió el reconocimiento con el programa “Médico en tu territorio” del departamento de Cundinamarca, Colombia.

El premio ubica a Córdoba entre las experiencias más destacadas de transformación del Estado en la región, al valorar el impacto concreto del programa. Este busca que 1.300 instituciones educativas estén conectadas con internet satelital de alta calidad, distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, alcanzando la totalidad de las escuelas rurales.

Los Premios NovaGob Excelencia distinguen cada año a proyectos del sector público que generan mejoras concretas en la vida de las personas. La distinción obtenida posiciona a Puentes Digitales como una política pública de referencia regional en inclusión digital y desarrollo territorial a través de la tecnología.

Conectividad como política de inclusión

Puentes Digitales impulsa el acceso a internet de alta velocidad en escuelas rurales mediante tecnología satelital, permitiendo que estudiantes y docentes accedan a plataformas educativas, herramientas digitales y nuevos recursos de aprendizaje.

Sin embargo, el alcance del programa va más allá del aula: las escuelas se convierten en centros de conectividad para sus comunidades, facilitando el acceso a servicios digitales, la formación continua y el desarrollo local en territorios que históricamente quedaban al margen.

En este contexto, Rodrigo Pérez Limpias, secretario de Innovación e Infraestructura de la Gestión, señaló: “Llevar conectividad a cada rincón de la provincia no es solo una inversión en tecnología, es una decisión del gobernador Martín Llaryora que garantiza que ningún chico quede afuera por el solo hecho de vivir en el campo. Puentes Digitales demuestra que la inclusión digital es posible, y este reconocimiento internacional nos confirma que estamos en el camino correcto”.