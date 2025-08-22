Corazza lidera el ranking departamental de intendentes en Punilla en agosto; Avilés sigue rezagado

El intendente de Huerta Grande encabeza la medición de imagen realizada por CB Consultora Opinión Pública. En contraste, Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz, se mantiene en la parte baja del ranking.

La consultora CB Opinión Pública dio a conocer su Ranking Departamental de Intendentes – Agosto 2025, que mide la imagen de los jefes comunales de Córdoba. En el departamento Punilla, el mejor posicionado es Germán Corazza, intendente de Huerta Grande, mientras que Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz, permanece en los últimos lugares de la tabla.

La encuesta se llevó a cabo entre el 11 y el 15 de agosto, sobre 577 casos en Punilla, con un margen de error de ±4,1%. Se trata de la quinta edición mensual del monitoreo, que permite seguir la evolución de la percepción ciudadana sobre los intendentes de cada departamento.

Los mejores y peores en Punilla

Los intendentes con mejor diferencial de imagen en este mes fueron:

Germán Corazza (Huerta Grande) con +11,2% .

(Huerta Grande) con . Pablo Alicio (La Cumbre) con +10,9% .

(La Cumbre) con . Jorge Soria (Villa Giardino) con +9,7%.

En el extremo opuesto, los peores diferenciales correspondieron a:

Silvia Rocchietti (Santa María) con -0,2% .

(Santa María) con . Esteban Avilés (Villa Carlos Paz) con +3,7% .

(Villa Carlos Paz) con . Celeste Furmston (Los Cocos) con +4,4%.

Evolución mensual

El informe también destacó a los intendentes con mayor variación respecto al mes anterior: