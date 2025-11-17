Chile irá a balotaje: Jeannette Jara y José Antonio Kast definirán la presidencia el 14 de diciembre

Con el padrón prácticamente duplicado y el regreso del voto obligatorio, Chile celebró este domingo sus elecciones generales. La candidata oficialista Jeannette Jara se impuso con algo más del 26% de los votos, seguida de cerca por José Antonio Kast, y ambos se enfrentarán en segunda vuelta para definir quién sucederá a Gabriel Boric.

Con la duplicación del padrón electoral y el regreso del voto obligatorio por primera vez desde 2012, Chile vivió este domingo una jornada clave para elegir a su próximo presidente. Cerca de 14 millones de personas estuvieron habilitadas para sufragar en un contexto marcado por las dificultades en materia de seguridad y por el desgaste que arrastra la gestión del mandatario Gabriel Boric.

En ese escenario, la candidata oficialista Jeannette Jara, referente del Partido Comunista, obtuvo la primera posición con alrededor del 26,6% de los votos escrutados. El resultado, sin embargo, no le alcanzó para imponerse en primera vuelta, por lo que deberá enfrentar en balotaje al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que se ubicó segundo con el 24,19% de los sufragios con el 71,1% de las mesas contabilizadas.

El tercer lugar fue para Franco Parisi Fernández, del Partido de la Gente, que se consolidó como una opción competitiva por fuera de las estructuras tradicionales. Más atrás se ubicaron Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, completando un abanico diverso de candidaturas en el espectro político chileno.

El mensaje de Jara: “cuidar la democracia”

Tras conocerse las tendencias, Jeannette Jara salió a agradecer el respaldo y buscó instalar un tono de esperanza de cara al balotaje. La ex ministra de Trabajo dijo que estaba “dando la cara” y agradeció a quienes la acompañaron “dando un mensaje potente, de esperanza y futuro para el país”.

Sostuvo que “Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos haga creer que no lo somos”, al tiempo que remarcó que su propuesta apunta a que “nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas”. En ese marco, advirtió que “la democracia hay que cuidarla y valorarla para que se ponga en riesgo”, en un llamado directo a defender las instituciones y la participación ciudadana en las urnas.

Kast, con apoyo de la derecha y llamado a la unidad

Desde la otra vereda, José Antonio Kast celebró el pase a segunda vuelta y convocó a un acuerdo amplio de centroderecha para enfrentar a Jara el 14 de diciembre. El dirigente republicano destacó que el resultado del domingo abre una nueva etapa y llamó a “la unidad con los distintos equipos de la centroderecha” para, según subrayó, “recuperar y reconstruir la patria”.

El candidato recibió rápidamente señales de apoyo de otros postulantes. Evelyn Matthei fue la primera en reconocer la derrota y anunció su respaldo público a Kast. “Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, expresó ante los medios, dejando en claro que se alineará con el republicano de cara al balotaje.

En la misma línea se pronunció Johannes Kaiser, que también confirmó su acompañamiento a Kast, a quien describió como la figura mejor posicionada para vencer al oficialismo. Con esos gestos, el candidato del Partido Republicano se perfila como el polo de la derecha en la segunda vuelta.

Kast insistió en que “Chile es más importante que los partidos y que las personas” y sostuvo que, aunque existan diferencias entre los espacios que ahora buscan confluir, “no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia”. Ya con el apoyo explícito de otros referentes, proclamó: “Reconstruiremos nuestro país”, en un mensaje dirigido a quienes piden cambios más profundos en materia de seguridad y orden público.

Una elección con voto obligatorio y sin grandes incidentes

En lo operativo, las autoridades destacaron que los comicios se desarrollaron dentro de los parámetros previstos. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, describió la jornada como “dentro de los marcos esperados, con bastante normalidad” y puso en valor el trabajo de quienes participaron del operativo electoral.

“Tenemos que valorar a quienes han hecho posible este esfuerzo. Estamos preparando este proceso electoral desde hace bastante tiempo en todas sus facetas”, señaló, al remarcar la magnitud logística que implicó volver a un esquema de voto obligatorio con un padrón ampliado.

Con el escenario ya trazado para el balotaje del 14 de diciembre, Chile se encamina ahora a una campaña de segunda vuelta que enfrentará a una candidata oficialista que pide “cuidar la democracia” y a un referente republicano que promete “reconstruir la patria”, en una disputa que definirá el rumbo político del país para los próximos años.