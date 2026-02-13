Carnaval de reservas: Córdoba se prepara para un fin de semana casi colmado

La provincia anticipa promedios cercanos al 90% de ocupación para el fin de semana largo de Carnaval, con destinos que ya rozan el lleno total en los principales valles turísticos y un fuerte impacto de la agenda de eventos y festivales.

La provincia de Córdoba se encamina a vivir un fin de semana largo de Carnaval con niveles de ocupación muy altos en la mayoría de sus destinos turísticos. Según los datos enviados por los distintos municipios, los promedios provinciales ya rondan el 90% de reservas y la tendencia es a seguir creciendo con las consultas de último momento.

En el Valle de Punilla, los registros anticipan un escenario de ocupación casi plena. Capilla del Monte y La Cumbre alcanzan el 95% de reservas, La Falda se ubica en torno al 90%, Villa Giardino supera el 92% y Tanti ronda el 88%. En tanto, Villa Santa Cruz del Lago ya se encuentra al 100%, mientras que Villa Carlos Paz presenta una ocupación del 90% en general y del 98% en alojamientos categorizados, impulsada por su agenda de eventos y su rol como principal destino urbano-turístico del valle.

En el Valle de Calamuchita, el panorama es similar: Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita registran alrededor del 95% de reservas, Potrero de Garay promedia el 90%, Almafuerte supera el 94% y Villa Yacanto ya alcanzó el 100% de ocupación. Estos números reflejan el impacto de una nutrida programación cultural y gastronómica que atraviesa todo el valle.

En Traslasierra, los indicadores también son muy auspiciosos. Nono se ubica en torno al 95%, Las Rabonas alcanza el 98%, Mina Clavero promedia el 90% y San Javier y Yacanto ronda el 85%. En el corredor de Paravachasca, Alta Gracia registra alrededor del 75% de reservas, con expectativas de incremento a medida que se acerque el fin de semana.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, remarcó el peso de este movimiento turístico: destacó que los niveles de reservas son “muy altos en casi toda la provincia” y estimó que el flujo de visitantes podría rondar los 400 mil turistas, reafirmando a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país para los fines de semana largos.

Una agenda de Carnaval que empuja la ocupación

El alto nivel de reservas se explica, en buena medida, por la amplia agenda de fiestas populares, carnavales y eventos masivos que se desplegará en todo el territorio provincial durante el fin de semana largo.

Entre las propuestas se cuentan celebraciones como la Fiesta de la Tradicional Familia Piemontesa en Luque, la Peatonal de la Cerveza en Bialet Massé, los carnavales en Villa Santa Rosa, el Festival Nacional del Canto y la Poesía en Villa de María, la Sommerfest en Villa General Belgrano, los Carnavales Dolorenses en Villa Dolores y distintas propuestas gastronómicas y culturales en localidades como Las Rabonas, Agua de Oro, Cintra, Charras, Los Hornillos y San Carlos Minas, entre otras.

El gran atractivo del fin de semana será una nueva edición de Cosquín Rock, que se realizará el 14 y 15 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla, consolidando a Córdoba como epicentro de los grandes eventos musicales del país y generando un fuerte impacto en la ocupación hotelera de Punilla y zonas aledañas.

Con esta combinación de altos niveles de reservas, proyección de afluencia turística y una agenda diversa de festivales, carnavales y propuestas culturales, Córdoba se prepara para un fin de semana largo de Carnaval que podría rozar la ocupación récord y reafirmar su posicionamiento como uno de los destinos preferidos del verano argentino.