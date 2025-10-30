Bialet Massé presentó la grilla oficial del Festival de las Barrancas Bermejas

Se presentó la programación completa del festival que reunirá a artistas de distintos géneros el 22 y 23 de noviembre en Bialet Massé. También se habilitó la venta de plateas numeradas.

El Museo y Casa de la Cultura “Dr. Juan Bialet Massé” fue el escenario elegido para el lanzamiento oficial del Festival de las Barrancas Bermejas, uno de los eventos más esperados del calendario cordobés.

Con la presencia del intendente Eduardo Reyna, el productor Emiliano Lucero, artistas locales y el padrino artístico del festival, El Indio Lucio Rojas, se presentó la grilla completa de las dos noches que conforman este encuentro musical.

Durante la jornada se armó un patio de baile y se vivió un clima de celebración y orgullo local. Ante medios de comunicación y referentes culturales, se dio a conocer una programación que, una vez más, propone una fusión de géneros, generaciones y estilos en un escenario único: al borde del río, con las majestuosas barrancas como telón de fondo, un espacio cargado de mística y leyenda que se consolida como emblema de la identidad del Valle de Punilla.

El intendente Eduardo Reyna expresó su satisfacción por esta segunda edición, fruto —dijo— de un trabajo conjunto entre la gestión municipal y los productores locales. Además, anunció que el festival fue declarado de Interés Provincial por la Agencia Córdoba Turismo y reconocido como fiesta popular de la Provincia de Córdoba.

Por su parte, el productor general Emiliano Lucero destacó que “el municipio apuesta a un proyecto que fomenta la cultura, el turismo y el dinamismo de la localidad. Realizar el festival durante el fin de semana largo de noviembre permitirá recibir visitantes de todo el país y potenciar la economía regional”.

El Indio Lucio Rojas, padrino artístico del evento, celebró el crecimiento del festival:

“Que hoy Bialet Massé tenga una fiesta popular con una cartelera nacional y con el sostén de sus artistas, que nacieron en estas calles y se criaron en estas esquinas, es lo más maravilloso que puede haber.”

🎶 Grilla completa

Viernes 22 de noviembre

Bersuit Vergarabat – Estelares – Casa Blanca – Hora Urbana – Samira González – Macumbia – Beby Funes – Docta Boss – Yohan – Embajadores del Rock – DJ Cabrito

Sábado 23 de noviembre

El Indio Lucio Rojas – Destino San Javier – Cacho Buenaventura – Jordi Vivas – La Embrujada – Suyai – Lunna – El Embrujo – Comadres – Lucas González – DJ Cabrito

🎟️ Entradas

Desde este jueves 30 de octubre se encuentra habilitada la venta de plateas numeradas, disponibles a través de Paseshow.