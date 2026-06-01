Tanti fortalece su infraestructura sanitaria con la ampliación del centro de salud

La obra incorpora consultorios renovados y una nueva sala de shockroom, con el objetivo de mejorar la atención médica y ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La Municipalidad de Tanti informó que continúa avanzando con la ampliación del Centro de Salud Municipal “Dr. José Aneine”, una obra orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria local.

Según se indicó, los trabajos incorporan nuevos espacios destinados a mejorar la atención y brindar mayores comodidades a vecinos y vecinas que asisten al establecimiento.

Entre las principales mejoras se destacan consultorios renovados y una nueva sala de shockroom, equipada para responder ante situaciones de emergencia y optimizar la capacidad de atención médica.

Desde el municipio señalaron que esta intervención permitirá ampliar los servicios, mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y garantizar una atención más eficiente para la comunidad.

La ampliación forma parte de las obras que la gestión local viene impulsando para fortalecer el sistema de salud de Tanti y acompañar la demanda de atención en la localidad.