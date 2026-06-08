Icho Cruz reprogramó para este viernes la jornada de limpieza comunitaria del arroyo por el Día del Ambiente

La actividad se realizará el viernes 12 de junio, luego de haber sido postergada por las condiciones del arroyo, donde el barro y las superficies resbaladizas podían afectar la seguridad de los participantes.

La Municipalidad de Icho Cruz informó que la jornada de limpieza comunitaria prevista en el marco del Día Mundial del Ambiente fue reprogramada para este viernes 12 de junio.

Según se indicó, la decisión fue tomada debido a las condiciones del arroyo La Aguada, donde la presencia de barro y superficies resbaladizas podía dificultar el desarrollo normal de la actividad y comprometer la seguridad de quienes participaran.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es realizar la jornada en condiciones adecuadas, promoviendo el cuidado del ambiente y la participación de la comunidad en un entorno seguro.

La propuesta busca convocar a vecinos y vecinas a sumarse a una acción colectiva de limpieza y concientización, en continuidad con las actividades vinculadas al cuidado del entorno natural de la localidad.

Desde la Municipalidad agradecieron la comprensión de la comunidad y renovaron la invitación para participar este viernes 12, con el propósito de seguir trabajando de manera conjunta por el ambiente.